Lazio-Napoli, Lozano fuori in barella!

A fine primo tempo, Lozano è stato costretto a chiedere la sostituzione. Il calciatore del Napoli si è scontrato con Marusic durante un duello aereo. Infortunio grave per il messicano, probabilmente molto simile a ciò che è accaduto ad Osimhen durante Inter-Napoli della passata stagione.

Immediato l’intervento dello staff medico partenopeo, che ha medicato il calciatore steso sul prato di gioco dolorante. Spalletti ha inserito subito Politano, lasciato inizialmente in panchina. L’esterno della Nazionale italiana, poi, non ha seguito la squadra negli spogliatoi ma è rimasto in campo a riscaldarsi durante l’intervallo.

Lozano è stato portato via in barella e andrà in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni sembrano preoccupare lo staff del Napoli. Si prospetta un lunghissimo stop. Mondiali a rischio per il messicano?

Bellissimo il gesto dei tifosi laziali, da sottolineare. Tutto lo stadio Olimpico, infatti, ha applaudito Lozano che è uscito dallo stadio con il supporto della golf car. In questi casi, nonostante la rivalità tra le tifoserie, c’è stato un grande gesto di sportività dei tifosi biancocelesti.

Adesso si attende il comunicato ufficiale della SSC Napoli che fornirà ulteriori approfondimenti sullo stato di salute di Hirving Lozano dopo il durissimo colpo contro Marusic.

