Empoli-Napoli, Dal 1′ le certezze Osi-Kvara

Allo stadio Castellani si giocherà una partita che varrà molto per Empoli e Napoli, entrambe le squadre puntano a battere gli avversari per continuare a regalare grandi soddisfazioni ai propri tifosi. I toscani hanno rimediato un filotto di risultati macchiato solo dalla sconfitta contro la Roma; per il resto, l’Empoli si è saputo rendere pericoloso con squadre di ogni caratura, come dimostrato dalla vittoria a San Siro contro l’Inter

Certo, ora arriva la capolista, il Napoli, la macchina perfetta guidata dall’altrettanto abile artefice di questo capolavoro calcistico; Luciano Spalletti non vuole che la sua squadra arresti la propria cavalcata.

Luciano Spalletti sta meditando qualche cambio per fare un turnover che, comunque, dovrebbe risultare leggero. Il mister non farà nessuno stravolgimento. Le certezze si chiamano Kvaratskhelia e Osimhen. Il duo offensivo sarà schierato dal primo minuto.

Spalletti non vuole nessun calo di concentrazione e non vuole perdere punti per strada, sa bene che qualche piccolo intoppo potrebbe minare le certezze della squadra azzurra. Ad Empoli si va per vincere, servono i tre punti.

