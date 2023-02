GdS: Napoli, Ecco i 5 con la media piu’ alta

Le prestazioni di molti giocatori del Napoli hanno impressionato tutti. La squadra allenata da Luciano Spalletti sembra essere una macchina perfetta, c’è grande sincronismo e affiatamento in ogni reparto della compagine azzurra. I giocatori del Napoli sono tra i più apprezzati a livello europeo, non è un caso che stanno stupendo anche in Champions League, il tutto parte da un lavoro che arriva già dalla scorsa stagione quando sono state gettate le basi di un nuovo ciclo.

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport pone un focus sul miglioramento esponenziale di cinque giocatori che hanno alzato la propria media voto rispetto alla scorsa stagione.

La lista della Rosea parte con Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, per poi proseguire con Rrahmani, Lobotka, Anguissa e Victor Osimhen che, grazie al lavoro di Luciano Spalletti, è diventato un bomber implacabile, il nigeriano è letteralmente esploso rispetto alla scorsa stagione.

