Empoli-Napoli, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Dopo la scoppiettante vittoria in Champions League in casa dell’Eintracht Francoforte, il Napoli è pronto a scendere in campo anche in campionato. Match d’apertura della 24esima giornata di Serie A, la squadra di Spalletti affronterà l’Empoli di Zanetti. I partenopei per allungare ancora di più il passo su tutte le altre che ora si trovano sotto di 15 punti, i toscani per avanzare in classifica. Ecco le probabili formazioni di Empoli e Napoli.

Dove vedere il match

Il match fra Empoli e Napoli, in programma alle 18 presso lo Stadio Castellani, sarà visibile esclusivamente in streaming sull’app DAZN.

Le probabili formazioni di Empoli-Napoli

Ecco di seguito le probabili scelte di Zanetti e Spalletti per il match Empoli-Napoli.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Haas, Henderson, Marin; Baldanzi; Piccoli, Satriano. All. Zanetti

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati