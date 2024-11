Conte non sarà deferito.

Il caso del rigore

di Inter-Napoli ha rubato la scena in questi giorni, dopo lo sfogo di Antonio Conte, nel dopo partita.

Si è ipotizzato anche di una squalifica per il tecnico del Napoli, o quanto meno di un deferimento.

Secondo la Gazzetta dello Sport, non ci sono rischi di deferimento per il tecnico salentino.

La rosea riporta che Conte non sarà squalificato, né deferito, in quanto nelle sue dichiarazioni, non si riscontrano parole offensive, né lesive. Mentre si ipotizza la possibilità di un provvedimento, nei confronti dell’arbitro Mariani. La sosta del campionato, poi, non aiuta a distendere gli animi, ma alimenta i dibattiti, in mancanza di altre notizie.

Anche De Laurentiis è intervenuto sul caso, prendendo ovviamente le parti, del proprio allenatore.

Al di là però dell’episodio di Milano, molte squadre si sono lamentate sull’utilizzo del VAR in questa stagione. Con la ripresa del campionato, sarà interessante capire quali saranno le designazioni arbitrali, per le partite più importanti. Già da questo, si potrà capire, se le parole di Antonio Conte, hanno avuto un effetto o meno.