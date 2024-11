L’Italia U21 affida le sue fortune a un attaccante fortissimo: Francesco Pio Esposito. In verità, i bomber a disposizione del c.t. Carmine Nunziata sono due. Anche l’alternativa al centravanti dello Spezia, infatti spadroneggia in Serie B, pur se il Frosinone di Giuseppe Ambrosino naviga nelle acque tempestose della zona retrocessione. In effetti, i liguri tallonano la capolista Pisa, da cui sono staccati tre punti, e con la vittoria di Castellammare restano nella scia del Sassuolo. Più problematico, invece, l’avvio di stagione in ciociaria. Dove nemmeno il cambio in panchina pare abbia determinato una inversione di tendenza: da quando è stato esonerato Vivarini, infatti, i gialloblù hanno incamerato quattro pareggi consecutivi, che li mantengono tristemente ancorati sul fondo della classifica.

Sia Esposito che Ambrosino saranno impegnati durante la sosta per le nazionali, contro i pari età di Francia e Ucraina, rispettivamente il 15 e il 19 novembre, a Empoli e La Spezia. Due test-match a disposizione del commissario tecnico per confermare quanto di buono fatto finora dagli Azzurrini. I ragazzi di Nunziata, dopo aver ottenuto una brillante qualificazione alla fase finale dell’Europeo di categoria, iniziano quindi la marcia di avvicinamento a Slovacchia 2025, con un ciclo di partite decisivo per capire la consistenza delle loro ambizioni nella rassegna continentale.

Esposito profilo unico

La doppia sfida amichevole dirà tanto sullo spessore dell’Italia, oltre a rappresentare un ulteriore banco di prova per Esposito, che a differenza di Ambrosino, si presenta in ritiro al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia, attraversando un momento di forma assai positivo. A supportarlo, innanzitutto, le statistiche personali. Al momento, con 6 reti, è secondo tra i cannonieri della cadetteria dietro solo Shpendi, a quota 8.

In prestito allo Spezia dall’Inter, Francesco Pio sembra una sorta di unicorno calcistico. Qualcosa di molto simile alla leggendaria creatura della mitologia, perché è un prima punta dal profilo unico. In grado, cioè, di associare ad un adrenalinico senso della porta esecuzioni tecniche degne di un rifinitore sopraffino: piedi talmente educati su un fisico da corazziere, da far deragliare chiunque gli si apponga nella trequarti offensiva. E’ il classico “animale” della profondità, tipico centravanti inarrestabili se lanciato in verticale. Nel duello corpo a corpo, il mix di velocità e fisicità lo rendono praticamente immarcabile. In virtù di queste caratteristiche, diventa poi difficile da arginare negli strappi in transizione.

Ambrosino multitasking

Diverso, almeno numericamente, il discorso relativo ad Ambrosino. Magari, il suo tasso di conversione in segnature non è impressionante: fermo a quota 1 tra i marcatori della sua squadra. Al netto di uno score stagionale abbastanza misero, il prodotto del vivaio del Napoli si fa sempre rispettare quando viene gettato nella mischia. Capacità che gli consente di rendersi temibile subentrando a gara in corso. E’ un giocatore meno diretto rispetto al compagno di nazionale. A renderlo pericoloso pure lontano dall’area di rigore, tuttavia, l’abilità nel rimediare spazi accorciando verso i centrocampisti oppure defilandosi nei corridoi intermedi. Insomma, una minaccia caracollante sull’intero fronte offensivo. Talvolta i centravanti sembrano veicolare l’impressione di risparmiarsi, fare “economia” in termini di gesti superflui, forse perché preferiscono dosare gli spostamenti, focalizzando esclusivamente le energie in funzione dei movimenti negli ultimi sedici metri. L’idea è quella di rimanere costantemente concentrati per capitalizzare ogni palla-gol disponibile. Invece Ambrosino lavora tantissimo in fase di pressione, stressando i difensori a caccia ossessiva della riconquista o dell’intercetto.

In definitiva, stiamo parlando di due profili perfettamente in linea con il prototipo dei moderni offensive player: non solamente torri forti nel gioco aereo. Ma dal bagaglio tecnico-tattico completo. Vedremo se riusciranno a completare il processo di crescita già quest’anno. A quel punto, non sarebbe irrealistico pensare che l’Italia, mantenendo solido il suo attacco, possa rimanere agganciata al carro delle migliori U21, e disputare un grande Europeo. L’impressione è che Nunziata, per realizzare concretamente questo ambizioso progetto, punti con forza sul “Piano B”, privilegiando gli attaccanti della serie cadetta.

