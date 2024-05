CLAMOROSO: A Spalletti i Fagioli…Restano Indigesti! Nicolò Fagioli convocato in Nazionale! Sono bastati 19 minuti giocati contro il Bologna, ricordiamo che il centrocampista era assente dai campi di gioco da circa 7 mesi per squalifica sul caso scommesse, per essere convocato dal CT Luciano Spalletti, e far parte dei 30 per convocati ad Euro 2024, alimentando polemiche, a nostro dire giuste, da parte di chi si è messo in mostra per un’intera stagione nei propri club di appartenenza, beffato, anche dalle modalita che definiamo ingiustificabili, usate dal Tecnico azzurro.

Sia chiaro, che il ragazzo sia tornato in campo dopo la squalifica e la Ludopatia riscontrata, fa ben sperare per lui in chiave futura, squisitamente sotto il piano umano oltre che quello professionale, ma certamente va a cozzare con i valori di una convocazione in una Nazionale che avviene, dato incontrovertibile, dove a parlare è il campo, e resta difille credere che sette mesi d’inattività e 19 minuti giocati rappresentino la giusta meritocrazia per far scattare il premio.

Sinceramente, stavolta va sottolineato, il comportamento di Luciano Spalletti, ha lasciato non pochi dubbi nella scelta, impopolare ed ingiusta, non preservando ciò che il campionato ha offerto anche in quel ruolo che lui stesso definisce deficitario, giustificazione puerile, dimenticando che oltre il compagno di squadra Locatelli, anche il giovane napoletano, da lui allenato ai tempi dello scudetto ed oggi n punto di forza del Cagliari dei miracoli di Ranieri, Gianluca Gaetano, con un rendimento più che ottimale.

Ma ormai la frittata, chissà quanto casuale, è stata fatta! L’unico dubbio che pervade si chiama Juventus, o meglio, Cristiano Giuntoli, (cosa non si fa per un amico) e Fagioli va certamente rivalutato, soprattutto per monetizzare intendiamo, ma questa è un’altra storia di un calcio che non si può nominare altrimenti, guarda un’ po’, ci si brucia!

Se dovesse arrivare poi la conferma e partecipare ad Euro 2024 per Nicolò Fagioli? Certamente gli interrogativi si porrebbero’, sia verso le scelte del CT, ma anche alle delusioni degli esclusi! Insomma un qualcosa che si può ma… senza senso logico, vista la longeva assenza (circa 7 mesi!) del centrocampista dai campi di calcio per il caso scommesse, a vantaggio di chi quest’ anno, ha sudato e lavorato per guadagnarsi un posto per meritocrazia…. Purtroppo sembrerebbe che a Spalletti , questa voltai Fagioli…Si stiano rivelando indigesti!

