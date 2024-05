Gasperini sceglie Bergamo.

Giornata decisiva, quest’oggi, per ciò che riguarda il futuro di Atalanta e Napoli.

I destini delle due squadre, sembrano strettamente correlati, in base a quello che deciderà di fare, l’attuale allenatore orobico, Giampiero Gasperini.

È previsto in questa giornata, un incontro definitivo, tra il tecnico, neo campione d’Europa e il presidente Percassi.

Filtrano però, già le prime indiscrezioni, sull’esito della trattativa. Alfredo Pedulla’, tramite il proprio profilo twitter, anticipa le volontà dell’allenatore nerazzurro:

“Gasperini ha dato priorità assoluta all’Atalanta. Percassi lo incontrerà per offrirgli un mega rinnovo e un mega mercato. Il tecnico vorrà delle garanzie sulle operazioni in entrata, ma per ora ha messo in stand by qualsiasi altra tentazione”

Queste il testo del messaggio, del noto esperto di mercato, che chiude alla possibilità di un Gasperini, sulla panchina del Napoli, nel prossimo anno.

Tutto verrà chiarito nelle prossime ore, dopo l’incontro programmato. Certo è che immaginare un De Laurentiis alla finestra in attesa di sviluppi, resta difficile da credere.

La cosa più credibile è che Aurelio De Laurentiis abbia già in mano il contratto, del prossimo allenatore, che sarà annunciato la prossima settimana. Con buona probabilità non sarà Giampiero Gasperini.