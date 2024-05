Chelsea vira su Antonio Conte.

Mentre da Napoli arrivano notizie, di un raffreddamento verso il tecnico salentino, dalla Premier giungono voci di un forte interessamento dei blues, per l’ex Tottenham.

Secondo La Repubblica, il Patron del Chelsea, Tedd Boehly, avrebbe deciso di sollevare dall’incarico, l’attuale tecnico Pochettino, visti i scarsi risultati. Il primo nome per gli inglesi, sarebbe proprio quello di Antonio Conte, un ritorno a Londra, per il quale sarebbe pronto un contratto faraonico, con la possibilità di ingenti investimenti sul mercato.

Per il tecnico italiano la priorità è sempre stata quella, di tornare in Italia, ma la chiamata dalla Premier, potrebbe cambiare le cose.

Per Radio Kiss Kiss, il Napoli ha già scelto il nuovo tecnico, per la prossima stagione. Secondo Walter De Maggio, l’allenatore scelto dal Napoli è attualmente sotto contratto, per annunciarne il nome, si attenderà, dunque, la fine del campionato.

Da questo punto di vista, i nomi caldi sono tre: Pioli, Italiano e Gasperini. Profili che non entusiasmano la piazza, ma in linea con le politiche societarie. Questa ipotesi sarebbe confermata dallo stesso De Laurentiis, che ha fatto trapelare di annunciare il nuovo tecnico, il 26 Maggio.

Manca poco ormai al termine della stagione, quello che più conta non è tanto il nome, ma quali investimenti la società partenopea è intenzionata, ad effettuare sul mercato.