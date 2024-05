“A pensar male si fa peccato ma molte volte la si azzecca”.

Andreotti dixit.

Il Napoli tira fuori la prestazione più dignitosa ed arrembante della stagione, De Laurentiis scende, ancora, negli spogliatoi ma questa volta si complimenta e chiude il ritiro.

Il Napoli era in ritiro e lo avrebbe prolungato in caso di nuovo flop.

A pensar male si fa peccato.

De Laurentiis negli spogliatoi, chiude il ritiro “punitivo” e sbarra il cancello del collegio.

Peccato sia esaurito il tempo e tra le righe ci sia la Roma di De Rossi.

Nulla di effervescente.

Nulla di esplosivo.

È peccato credere che il Napoli abbia tirato fuori una prestazione decente e decorosa quando “costretto” e per abbandonare il ritiro?

Probabilmente si. Probabilmente è peccato crederlo.

Resta la coincidenza strana e comunque tardiva. Resta il fatto che il pareggio interno con la Roma, lascia poco più che un segnale di coerenza tecnica.

I valori in campo mai potevano giustificare le prestazioni.

È lunedì, è chiuso il ritiro ed il collegio ed ora come continua la stagione?

Su quali accordi?

Su quali obiettivi?

La chiusura del ritiro e la stretta di mano tra le parti ha un futuro?

Resta, oggi, il Napoli al posto numero 9 della classifica.

Anche la Conference è “fuori portata”.

Pedagogista dello Sport