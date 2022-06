Caro Napoli, non basta solo abbassare gli ingaggi, nel calcio ci vuole programmazione!

I soldi nel calcio sono importanti., ma se questi non vengono accompagnati da una programmazione, a lunga gittata. non ti consentiranno mai dii recuperare il livello in Europa.

Prendiamo il Milan, che è la quarta squadra in Italia come ingaggi, tanti giovani, anche sconosciuti, con quattro giocatori in campo che hanno trascinato più degli altri il gruppo, mi riferisco a Maignan, Theo Hernandez, Tonali, Leao, ed una presenza importantissima in campo e fuori. che è Ibrahimovic. Quindi sicuramente bravi, a chi ha programmato nel tempo questa vittoria, credendoci fino alla fine.

Guardando in casa nostra, la parola programmazione. sembra bandita, ed anche derisa da scelte societari, che molte volte, sono sembrate inconcepibili.

Dicevamo della programmazione, una cosa che sembra davvero sconosciuta nel pensiero del presidente del Napoli, De Laurentiis, che costruisce e disfa, a suo piacere, in base a come inizi la giornata.

E chiaro che sul piano strettamente economico, il Napoli è un vanto per il calcio italiano. Forse l’unica società in Italia. a non avere debiti, ma e la squadra, che nei momenti topici ,si è sempre persa all’ultimo chilometro. Si e’ detto che alcuni calciatori non hanno la personalità., che quest’anno ci sono stati tanti problemi fisici, poi il problema tattico, Insomma, c’è sempre qualcosa che frena.

Ma allora perche’ si vien fuori solo per difendere il posto Champions? Perche’ non si costruisce nel tempo la voglia di vincere il titolo?

Al Milan la sola presenza di Maldini ed Ibra in campo, ha dato forza al tecnico, e fari allo spogliatoio, al Napoli, uno Spalletti diviso tra dott. Jekyll e mister Hyde, sulle scelte che hanno mostrato i limiti del tecnico Toscano, ed un Adl ,che come detto, interviene solo se si perde la Champions ,come vedete, c’e’ una bella differenza sul piano squisitamente gestionale!

Solo una societa’ bene organizzata, e strutturata con uomini al posto giusto, puo’ parlare realmente di programmare, e provare a vincere lo scudetto.,.

Personalmente non credo che il Napoli non abbia l”organigramma, oltre che la volontà, altrimenti si sarebbe parlato di premio scudetto vi pare?. Se poi aggiungete il rischio di perdere calciatori importanti in casa Napoli allora potremmo chiuderla cosi…

La speranza è che la società si renda conto. che avere dei limiti, ed ammetterli, aiuta a migliorarsi. Il vero problema, E che quando non si vogliono ammettere, significa che si e coscienti di essere padroni del proprio destino.

Pertanto. se la programmazione non c’è, anche quest’anno vinciamo l’anno prossimo.

