Gollini non vuole tornare da Gasperini, Napoli e Fiorentina sperano

Continua a tenere banco in casa Napoli il rebus portieri. Nel casting aperto virtualmente da Cristiano Giuntoli per trovare un estremo difensore affidabile, dunque, entra prepotentemente in scena un nuovo candidato: Pierluigi Gollini.

Napoli senza portiere

Del resto, David Ospina nicchia alla proposta di rinnovo che gli ha formulato il diesse. In attesa, probabilmente, di valutare offerte maggiormente lucrose.

Mentre Alex Meret, accantonato nelle rotazioni da Luciano Spalletti, pare finito ai margini pure nelle scelte strategiche del club. Poco propenso a offrire all’Airone il prolungamento di un vincolo troppo vicino alla scadenza (giugno 2023). Situazione contrattuale quindi, che ne suggerirebbe la cessione immediata in questa sessione di mercato.

Prende così corpo l’ipotesi di cercare un’alternativa plausibile per la porta azzurra. E guardandosi intorno, sembra proprio Gollini il profilo più adatto alle esigenze del Napoli. Favorito eventualmente nella trattativa dai buoni rapporti che la direzione sportiva partenopea mantiene con il suo procuratore, Giuseppe Riso, che cura anche gli interessi di Andrea Petagna.

Premier andata e ritorno

Di proprietà dell’Atalanta, ma reduce da un’annata al Tottenham, in prestito con obbligo di riscatto nel caso in cui avesse raggiunto un numero prefissato di presenze, Gollorius s’è dovuto accontentare delle briciole, chiuso da Hugo Lloris, senza mai debuttare in Premier League.

Avendo giocato appena dieci partite, titolare esclusivamente nelle varie Coppe – Europa League, Conference League e Carabao Cup – gli Spurs hanno risparmiato 15 milioni di euro.

Ovviamente scontato a fine stagione il rientro a Bergamo, presumibilmente solamente in transito, prima di trovare una destinazione gradita a lui ed agli orobici. Tra le altre cose, la premiata ditta Conte & Paratici hanno già preso chi sarà destinato a coprire le spalle al capitano della Francia: il 34enne Forster, a parametro zero dal Southampton.

Del resto, il feeling con Gian Piero Gasperini ormai è ridotto ai minimi termini. Nonostante l’allenatore ne avesse favorito il lancio in Serie A nel 2017. Inizialmente dodicesimo di Berisha, il tecnico nerazzurro scommette poi tutto su Gollini, promuovendolo in pianta stabile tra i pali. Saranno stagioni in crescendo, condite da memorabili cavalcate in Champions ed Europa League. Con l’aggiunta dell’esordio in Nazionale, nel 2019, contro la Bosnia

La scorsa estate, però, Gasperini ha caldeggiato l’acquisto di Juan Musso dall’Udinese per 20 milioni. “Suggerendo” indirettamente all’italiano di emigrare in Inghilterra.

Occhio alla Viola

Adesso il “rapper con i guanti” è tornato in Italia, pronto a scrivere un’altra pagina della sua carriera. Tuttavia, non necessariamente all’ombra del Vesuvio.

Nient’affatto marginale, infatti, il sondaggio della Fiorentina su Gollini. Il nuovo d.s. dei gigliati, Tony D’Amico, è alla spasmodica ricerca di un portiere. Poiché il destino in viola di Dragowski appare segnato e Terracciano accetterebbe comunque un ruolo secondario, scalando all’indietro nelle gerarchie, senza creare tanti problemi.

Difficilmente il Napoli accetterà di partecipare ad aste o rilanci. Al momento, la priorità di Giuntoli resta aspettare e vedere cosa riserverà il futuro. Sia per quanto riguarda i dubbi amletici di Ospina, che soppesando pro e contro dell’affare Gollini.

