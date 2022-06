Nicolo’ Ceccarini: “Ostigard piace ma non e’ l’unico, Ospina-Meret caso ingarbugliato”

Nicolo’ Ceccarini, giornalista esperto di mercato, e’ stato intervistato alla radio ufficiale del Calcio Napoli, e parlando del mercato degli azzurri si’e cosi espresso:

Su Otigard ha detto:

“Sicuramente potrebbe andare a completare il reparto. Ma non credo sia l’unica opportunità. che stia seguendo il Napoli, e chiaro? Che si deve sostituire a Tuanzebe. ritornato in Inghilterra, Ostigard, però, a mio avviso. Non è l’unico profilo che il Napoli sta seguendo. però, è senz’altro. Un profilo che può andare a completare la rosa dei quattro difensori centrali del Napoli.”

Su Mertens e sui portieri invece...

“Per quanto riguarda il rinnovo di Mertens?, Io credo che bisogna attendere ancora una settimana, per capire, un po come andrà a finire questa storia, ancora qualche giorno bisognerà attenderlo. Ma questi sono in mezzo. Tante situazioni., Discorso di cuore. prende le parti ancora di una stagione importante per il Napoli. tutto quello che lui ha fatto. Una eventuale proposta della Lazio, offerta sicuramente diversa rispetto a quella. Avuta fino ad ora dal Napoli., li devono decidere entrambe le parti, anche se il Napoli gli ha fatto capire quando andrebbe a guadagnare, Ora dipende da Dries. Cosa fare. Qualche giorno ancora e sapremo“

.” Gollini può essere un’idea per il Napoli, Ma c’è anche la Fiorentina, Quindi pare che Drongowski sia in partenza, Poi bisogna capire le modalità di pagamento., se si fa un prestito con diritto di riscatto, Oppure a titolo definitivo, La Fiorentina aveva pensato ad uno scambio. Gollini. Kouame, Ma molto dipenderà anche dal futuro di Ospina. Perché se il colombiano rinnova bisognerà capire quale sarà il futuro di Meret., Se ospina dovesse andar via, poi bisognerà capire. Chi sarà Il dodicesimo. vicino a Meret. Questa è una situazione che preferisco seguire passo passo., E non prendere una posizione forte., Poiché la situazione è ancora abbastanza ingarbugliata.”

