“Caro De Laurentiis, Per domenica sera serviranno i caschi Blu dell’ Onu! Guarda Ieri per parlare Lotito…” Paolo Ziliani senza giri di parole

Paolo Ziliani, giornalista senza veli dopo Lazio Milan. Avverte pubblicamente Adl, dopo che Lotito aveva attaccato Gravina c’è stata immediata la risposta sul campo, di prepararsi al peggio in vista della gara con la Juventus, avendo lui pubblicamente asserito le sue intenzioni e pensiero contro i bianconeri per quanto riguarda il Mondiale per Club.

Di seguito le parole del giornalista Paolo Ziliani.

“E comunque se tanto mi da tanto: se i, palazzo, dopo dodici ore dopo le cose dette da Lotito su Gravina e la Figc, scende in campo con i carri armati e gli annienta la Lazio, dopo le cose dette da De Laurentiis a Londra sulla Juventus, domenica sera per Napoli-Juve, serviranno ii caschi Blu dell’Onu!”

