Napoli: Lindstrom svela i suoi sogni e qual è il suo idolo

Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Juventus in programma allo Stadio Maradona domani alle ore 20.45 per la 27esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con attivazione e torello. Successivamente il gruppo ha disputato una partitina a campo ridotto. Chiusura di seduta con lavoro tecnico tattico. Ngonge ha svolto allenamento personalizzato in campo. Terapie per Cajuste. Fra coloro che vogliono farsi trovare pronti è sicuramente Jesper Lindstrom. Il giocatore non è riuscito ad imporsi a certi livelli e questo sta causando diversi dibattiti tra i tifosi.

Lindstrom da quando è arrivato in Italia non ha brillato: infatti sono 22 le partite giocate con la maglia del Napoli e non è mai stato propositivo in area di rigore. La tabella in gol fatti e assist realizzati è vuota, e questo sta causando irritazione all’interno dell’ambiente napoletano. Come ha riportato il sito di Alfredo Pedullà, il giocatore non ha perso la speranza e di dimostrare il suo valore. Il calciatore ha svelato che: “Come calciatore il sogno più grande è quello di non avere nessun rimpianto a fine carriera. Voglio avere la sensazione di aver dato tutto e di aver sfruttato ogni opportunità. Ovviamente, come tutti, mi piacerebbe vincere la Champions League e il Mondiale con la mia nazionale. Voglio diventare uno dei migliori calciatori al mondo. So che è un sogno, ma è il calcio e nel calcio tutto può succedere, per cui ogni giorno do il massimo per crescere e dimostrare di poter giocare a grandi livelli”.

