Adl ogni anno punto e a capo! Ma perché’ prima di Napoli-Juve? La domanda sorge spontanea, e sinceramente, non se ne capisce neanche il perché’ visto che ancora non si è giocata la gara di ritorno di Champions, tra il Barcellona ed il Napoli

E certamente incontrovertibile, il pensiero che l’Italia sportiva onesta ed univocamente, sia d’accordo con il patron azzurro, ma questa e storia vecchia, rammentate i Montecchi e Capuleti? L’ aristocrazia contro gli operai? A soccombere è sempre la lealtà e la legalità!

In questo caso però, e crediamo non si offenda nessuno, l’ego smisurato ha compiuto un passo errato! Scegliere una gara così delicata, dove il Napoli deve ritrovare, non solo il risultato, ma una continuità di mentalità e di gioco, oltre che la tranquillità, per affrontare una partita che potrebbe significare un cambio di marcia importante.

Senza dimenticare che ancora non si è disputata la gara di ritorno di Champions contro il Barcellona, gara che deve essere vinta, e lo step successivo che consentirebbe l’approdo al Mondiale per club, prevede almeno un pari ed una vittoria, quindi semifinale garantita!

Per carità, c’è chi firmerebbe con il sangue affinché tale profezia si avverasse, ma a meno di doti paranormali o sensitive acquisite dal patron azzurro, e tutto aleatorio il futuro, a cominciare dalla gara contro i bianconeri, che certamente deve essere vinta, per coltivare possibili sogni di conquista del posto Champions in campionato per la prossima stagione!

Il quesito, ahi noi, resta inevaso, e non si capisce perché gettare ancor più benzina sul fuoco, soprattutto se si pensa al momento degli azzurri, che hanno certamente mostrato cenni di ripresa a Sassuolo, ma non è paragonabile vista la differenza di forza dell’ avversario

Ancora una volta, purtroppo, viene fuori una comunicazione che può ledere non poco e che certamente porterà strascichi polemici in futuro. Come sempre sostenuto, usufruendo di detti antichi italiani confermo “Il silenzio è d’oro, la parola d’argento” ed e chiaro che il silenzio ha un valore maggiore delle parole e, a volte, astenersi dal parlare vale più che intervenire. Ma non è certo il detto che prevale, per chi, con ego smisurato, riesce a catalizzare tutto ciò che può essere letale!

