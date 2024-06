Calciomercato: Manna a Milano. Ora Si Fa Sul Serio! Archiviato al momento il nodo Di Lorenzo, se ne saprà di più al termine di Euro 2024, il DS del Napoli, Giovanni Manna è volato a Milano Marittima, sede del calciomercato estivo, per provare a chiudere, nel breve i primi tre acquisti del club di De Laurentiis, e consegnare al neo tecnico, Antonio Conte i rinforzi richiesti per la stagione 2024/25

I nomi che son presenti sul taccuino del DS azzurro sono tanti, ma la priorità e certamente rinforzare il reparto difensivo, dove per 3/4 sarà rimodellato, con nomi certamente, se ufficializzati, di spessore tecnico importante, rispetto a chi, lo scorso anno, ha mostrato limiti otre che tattici, anche tecnici.

Hermosso e Buongiorno, rispettivamente Atletico Madrid e Torino, risultano essere i preferiti del manager partenopeo, oltre che del tecnico. Ma se per il difensore granata, il presidente Cairo spara alto (quasi 50 milioni!), per lo spagnolo potrebbe essere più percorribile, visto che è a scadenza, anche se le commissioni non piacciono al patron azzurro! Poi ci sono nella lista anche Rugani, Nuhen Perez e Dragusin, oltre alla suggestione Kim in uscita dal Bayern

In attesa del Di Lorenzo day, per i partenopei occorre il terzino di gamba, e gli occhi del DS, avvallato dal tecnico azzurro, si sono posati su due profili, a destra Raoul Bellanova del Torino, 24 anni, Nazionale Italiana l’altro e Vanderson, brasiliano 23enne del Monaco. Entrambi adatti al gioco del tecnico salentino perché’ tutto fascia e fisicamente ben strutturati. Stesso dicasi dalla parte sinistra, dove Miguel Gutierrez del Girona, spagnolo 22 enne, e Borna Sosa, croato 26 enee dell’Ajax. Anche qui si attende la decisone di Di Lorenzo e l’’uscita, quasi certa, del portoghese Mario Rui.

Calciomercato: Manna , Non solo la difesa, anche l’attacco va rimodellato!

Altra priorità in casa Napoli, è certamente l’attacco, con Osimhen potenziale partente, si cerca il sostituto da mettere a disposizione del tecnico Conte. È chiaro che il primo profilo accostato al Napoli è stato, per tutti, Romelu Lukaku, “figlioccio” del tecnico salentino, ma con molta probabilità sarà un’acquisizione dall’ultima spiaggia per il club di De Laurentiis

Infatti, altri profili sono presenti nella lista di Manna, anche più percorribili, trattasi di Santiago Gimenez, nato a Buenos Aires ma di nazionalità messicana, 24 enne che milita nel Feyenoord, 35 milioni il costo del cartellino. A seguire Artem Dovbyk, Ucraino 27 enne in forza al Girona, con una clausola di 40 milioni. Infine Mason Greenwood, Inglese di 23 anni, in forza al Getafe, ma di proprietà del Manchester Utd, il costo del cartellino si aggira intorno ai 50 milioni!

Dunque una lista corposa nelle mani del nuovo DS Manna, resta da risolvere anche il rinnovo di Kvara, al lavoro per mettere a disposizione del tecnico dei partenopei, Antonio Conte, i rinforzi giusti per affrontare la nuova stagione. In attesa delle prime parole del nuovo allenatore dei partenopei, presentazione il 26 giugno a Palazzo Reale, si lavora alacremente sui potenziali arrivi in azzurro, sperando che con l’avvento del nuovo pastore il gregge cresca forte e ricco di carattere e determinazione. Auguri Napoli, ora si fa sul serio!

