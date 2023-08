Calciomercato: Il Napoli vola in Brasile, e pesca l’erede di Kim…I dettagli

Il Napoli è alla ricerca del sostituto di Kim e al momento sono tante le difficoltà. Soprattutto in Europa dove i prezzi al momento sono troppo elevati. Per questo motivo, stando a quanto rivela l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il club azzurro è pronto a guardare in Sudamerica. In particolare piace il giovane difensore del Corinthians. A seguire un estratto dell’articolo.

” Ma un giro in Brasile no? La patria del calcio, mica suggestioni: il senso della vita che sta dentro ad un pallone, in cui c’è l’allegria e pure la fantasia. Un salto in Brasile, si deve, dopo essere stati in giro per mezza Europa, perché pure laggiù crescono centrali difensivi di livello internazionale, giovani sui quali conviene puntare, idee da coltivare sperando di non inciampare in qualche asta: il cronometro va, sono due settimane esatte che Kim è diventato ufficialmente un calciatore del Bayern, e il Napoli ha aspettato, valutato, riflettuto a lungo, prima di orientarsi verso San Paolo, per provarci con Murillo Santiago Costa dos Santos (21), stellina del Corinthians, mancino, il talento emergente della più seducente scuola di calcio ch’esista, il migliore dell’ultimo Brasileirão. È una ipotesi, per il momento, e sta diventando una trattativa, perché intanto e altrove altre cose accadono: ma intanto, silenziosamente, qualcosa si muove”.

