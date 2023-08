Napoli-Girona, amichevole: Dove vederla in TV e streaming. Ecco tutte le novità dell’evento!

Napoli-Girona è una partita amichevole che si terrà oggi alle 18:30 a Castel di Sangro. L’incontro si potrà seguire in diretta TV e streaming su Sky in Pay per View.

Dopo la netta vittoria contro l’Hataysor, il Napoli di Garcia sfida il Girona: Ecco tutte le info su dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Nel pomeriggio torna in campo il Napoli, che nella seconda amichevole del ritiro di Castel di Sangro affronterà la squadra spagnola del Girona. La partita prenderà il via alle ore 18:30. I partenopei sono già al quarto test pre-campionato, l’ultimo è stato trionfale: 4-0 ai turchi dell’Hatayspor, piegati dalle doppiette di Osimhen e Simeone.

QUANDO SI GIOCA NAPOLI-GIRONA

Napoli-Girona è prevista a Castel di Sangro, sede della seconda parte del ritiro azzurro, mercoledì 2 agosto 2023 alle ore 18:30. Il match è previsto allo Stadio Patini della cittadina abruzzese.

DOVE VEDERE NAPOLI-GIRONA IN TV

Napoli-Girona si può vedere in diretta tv su Sky al canale 251. La partita non fa parte del pacchetto Sky Calcio o Sky Sport: per questo motivo occorre acquistarla a parte in pay per view al prezzo di 9,99 euro.

DOVE VEDERE NAPOLI-GIRONA IN CHIARO

Non è prevista una trasmissione in chiaro e dunque gratis per tutti per la sfida di Castel di Sangro tra Napoli e Girona, disponibile solamente attraverso l’abbonamento Sky.

DOVE VEDERE NAPOLI-GIRONA IN STREAMING

Napoli-Girona è visibile solamente in diretta tv in pay per view al canale 251, non in streaming, neppure tramite SkyGo. L’unico modo per seguire il match tra azzurri e team spagnolo è dunque solamente tramite tv.

HIGHLIGHTS NAPOLI-GIRONA

Gli highlights dell’amichevole Napoli-Hatayspor saranno disponibili su Sky? Non è ancora chiaro se i momenti salienti andranno online dopo il match tra gli azzurri e il team spagnolo, ma saranno disponibili sul canale Youtube di DAZN.

