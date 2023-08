Napoli-Girona ed i tanti dubbi che assillano Garcia! Quale il modulo da scegliere…

Il Napoli questo pomeriggio scenderà in campo per la sua quarta amichevole estiva, la seconda a Castel di Sangro. Dopo l’ottimo 4 a 0 contro l’Hatayspor, avversario odierno sarà il Girona dell’ex David Lopez. Rudi Garcia però dovrà far fronte a diversi problemi fisici che lo portano ad avere dei dubbi sulla formazione da mandare in campo, come sottolinea l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. A seguire un estratto dell’articolo.

“Contro il Girona (ore 18.30, diretta Sky in pay per view) il tecnico francese valuta se riconfermare l’attacco a quattro punte nel 4-2-3-1 o riassestarsi sul 4-3-3, che dovrebbe essere anche quest’anno la stella polare azzurra. Ma ieri si è fermato anche Zielinski (botta al ginocchio) mentre sono rientrati ad allenarsi in gruppo Lobotka e Elmas, acciaccati fino a qualche giorno fa. Insomma, le alternative in mediana rischiano di essere poche quindi è possibile un assetto diverso. Da capire chi tra Ostigard e Juan Jesus affiancherà poi Rrahmani al centro della difesa, rimasta orfana di Kim e ancora in attesa del suo erede. Con l’Hatayspor ha giocato il norvegese, serio candidato a una maglia da titolare anche per il debutto in A contro il Frosinone, in programma il prossimo 19 agosto. Il tempo stringe, serve trovare già l’assetto da gara”.

