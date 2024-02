Cagliari-Napoli 1-1: Zero progressi

Progressi no, punti si.

Tre, anzi uno.

Il commento post Cagliari è complesso.

Pugilato. I Ragazzi di Ranieri non possono far altro. Il divario tecnico tattico è evidente. Si può solo far battaglia.

Il Napoli sta vincendo a Cagliari su uno svarione difensivo. Il Napoli sta vincendo senza tirare in porta. Sta tornando a casa con tre punti fondamentali.

Punti che danno respiro. Garantiscono una serena settimana da preparare.

Il Cagliari nel primo tempo, la vince ai punti col coraggio e la determinazione. Nel secondo, la gara si schiera con gli Azzurri per una chiara differenza tecnica. Nel finale, il Napoli sta puntellando con qualche buona occasione. Simeone poi Politano.

Singoli più che squadra.

Tutto questo fino al minuto 93.

Al 96′, incredibilmente, il Cagliari pareggia.

Errore clamoroso della difesa. Lancio lunghissimo di Dossena, Juan Jesus si addormenta e Luvumbo fa gol.

Cagliari – Napoli 1-1, nulla di fatto.

“Solito Napoli”.

Il risultato per quanto assurdo è giusto. Vincere sarebbe stato un falso messaggio. Il Napoli è inceppato. Qualcosa di più “serio” attanaglia la squadra.

Cattivo umore?

Progetto finito e tirato per i capelli in alcuni o più uomini determinanti?

Il Cagliari pareggia col cuore e l’orgoglio caratteristico degli isolani.

Un punto e zero progressi. Napoli slegato.

La zona Champions è una chimera.

Pedagogista dello Sport

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati