Auriemma sul Club: “Uno dei due fondi che non prende il Milan, bussera’ alla porta di Adl”

Raffaele Auriemma, giornalista, dalla trasmissione si Gonfia La Rete, su Radio Marte, fa il punto sulla possibile vendita del club da parte di De Laurentiis ed esprime il suo pensiero in merito

“Quello dei due che non prenderà il Milan secondo me bussera’ alla porta dei De Laurentiis è una mia sensazione supportata anche da qualche elemento economico sportivo Ma io credo che trattandosi anche di una legge per la quale De Laurentiis non trovera’ nessuna scappatoia perché una volta che hanno tolto la Salernitana a Lotito poi non potranno mettere su un dettato legislativo che permette a De Laurentiis di avere le due società quindi credo che la società per la quale potrà percepire più soldi e il Napoli in Bari non so quante persone possono essere interessate e soprattutto lui quanto possa ricavarci e ha speso tanto per i Bari, quindi non credo che potrebbe rientrare in quanto speso, ad oggi a De Laurentis converrebbe tenere il Bari purtroppo Poi storia ci racconterà come stanno le cose “

