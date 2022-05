Auriemma sul Mercato: “Si vanno a toccare i templari, sara’ rifondazione”

Raffaele Auriemma, giornalista, dalla trasmissione si Gonfia La Rete, su Radio Marte, fa il punto sul mercato del Napoli:

Il tifoso e preoccupato nel leggere che è andato via Insigne a scadenza Ghoulam, a scadenza Malcuit e ora si vanno a toccare i Templari di questa squadra cominciare da Mertens per il quale ad oggi secondo me è più no che sì .oggi poi domani non saprei. Oppure Koulibaly, stiamo parlando di uno che ha fatto la storia del Napoli più recente Osimhen anche lui è un calciatore appetito da qualche club della Premier Per non parlare di Fabian Ruiz e Lozano che sono finiti nelle Mire di Carlo Ancelotti al Real Madrid cioè questa così e una squadra che va ad essere completamente rifondata Ora però, a parte qualche profilo, tipo Fabian Ruiz contratto che scadrà nel 2023, sono certo che non resterà più nel Napoli, per gli altri bisogna convincere De Laurentiis, e per convincere De Laurentiis bisogna portare tanti soldi e amici Non è che tutti hanno tutti sti soldi per comprarsi tutti i calciatori del Napoli, calciatori in giro che possono essere tanti

