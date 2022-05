Carlo Ancelotti: “Calcio italiano non piu’ attrattivo, mancano figure di riferimento”

Il Corriere dello Sport, direttore Ivan Zazzaroni, fa il punto su quello che e’ il momento del calcio italiano in un forum organizzato dal quotidiano romano.

All’incontro sono presenti: Il Presidente del Coni Giovanni Malagò, Gabriele Gravina Presidente della Figc, Lorenzo Casini Presidente della Lega Serie A, Mauro Balata Presidente della Lega Serie B, Carlo Ancelotti, Milena Bertolini CT della Nazionale femminile Italiana, Demetrio Albertini, Presidente del Settore Tecnico della FIGC, Maurizio Arrivabene Amministratore delegato della Juventus FC, Francesco Ghirelli Presidente Lega Pro, Giancarlo Abete Presidente LND, Luigi De Laurentiis Presidente SSC BARI e Fabio Capello.

Il direttore Ivan Zazzaroni, moderatore di tale riunione, ha chiamato in causa il tecnico del Real Madrid ex Napoli, Carlo Ancelotti, al quale ha posto alcuni quesiti

Sul calcio italiano si esprime cosi il tecnico del Real Madrid

“ “Da dove deve ripartire il calcio italiano? Deve cercare un miglioramento dello spettacolo che propone .Il calcio italiano oggi non è attrattivo: aspetto tecnico perché mancano delle figure di riferimento. La qualità individuale dei giocatori italiani di questo momento non è come 15anni fa. “

…Sulla scarsa qualita’…

“Secondo me il calcio italiano oggi non è molto attrattivo per tante ragioni. C’è l’aspetto tecnico, perché in questo momento mancano figure di riferimento, con una generazione di calciatori che dopo il 2006 ha avuto difficoltà a esprimersi e a far amegere nuovi talenti. Poi è vero che è arrivato il successo all’Europeo, ma la qualità individuale dei giocatori italiani in questo momento non è come era 15 anni fa”. Il problema, prosegue l’allenatore emiliano, è che “in questo momento i calciatori italiani, soprattutto quelli giovani, fanno fatica a trovare spazio nelle squadre di massima categoria. C’è la tendenza, soprattutto con il decreto crescita, di avvantaggiare i giocatori stranieri. Nel 2019 c’è stata una finale degli Europei Under 19 tra Italia e Portogallo, vinta dai lusitani dove tutti giocavano in campionati di primo piano. Gli italiani no”.

…Sul VAR a chiamata…

“Non sono d’accordo, ma credo che il Var vada migliorato. Non può intervenire in tutti i contatti dentro l’area di rigore, ma deve solo correggere errori grossolani. Utile, ma migliorabile.”

…Sul tempo effettivo

Sul tempo effettivo sono invece d’accordo. La prossima regola deve essere il tempo effettivo. Si arriva adesso a partite con 10 minuti di recupero. Bisogna chiarire questo aspetto qui – conclude l’allenatore del Real Madrid –, si eliminerebbero tante cose inutili e tante simulazioni. È ora di introdurlo

