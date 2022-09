Alex Meret e la rivincita dei numeri primi

Luciano Spalletti, stuzzicato a fine gara sulla prestazione di Meret risponde, ai cronisti presenti, come la storia della volpe e l’uva.”.Meret? Ha fatto un grande intervento sul rigore, sapevamo di avere a che fare con un buon portiere”.

Mah, mi verrebbe da dire, se Meret risulta essere per il tecnico un buon portiere, perche’ massacrarlo per il solo motivo che non risulta essere bravo con i piedi? Per tutte le due fasi del ritiro, il tecnico, ha sottolineato la mancanza del numero uno Friulano sotto questo aspetto, oltre che danneggiarlo, sotto il piano psicologico, perche’ sempre messo in discussione dal suo allenatore.

Ma Alex ha risposto sempre sul campo, con comportamenti da grande professionista, e mostrando , finalmente, la dote per la quale gioca a calcio, cioe’, saper parare! Il rigore parato di ieri, ripetuto per un fischio non dato dall’arbitro, e il premio, quantomeno ad aver sopportato critiche fin troppo chiare, da parte del proprio mister, in attesa, rivelatasi vana, che giungesse a Napoli, il salvatore della patria, il costaricense portiere , Keylor Navas

Per carita’, Navas lo desideravano tutti, ma avendo a disposizione Meret,l’allenatore deve far crescere chi sta con lui, e non gettare benzina sul fuoco, contro un ragazzo che già veniva da tre stagioni di scarti e malumori di critica e tifosi, anche sul suo stato fisico e caratteriale.

Si dice che il fumo passivo sia nocivo, nel caso specifico, e stato probabilmente lo sprono, per il giovane portiere, a far sempre meglio, ed a guadagnarsi quella titolarità, tanto messa in discussione dal proprio tecnico, senza mai far polemica o battere ciglio.Insomma, un professionista silente, ma di spessore psico-attitudinale elevatissimo!

Navas? Lo si aspetta fino alla fine, ma certo è che il Napoli ha due portieri di primissimo livello, che certamente daranno il loro contributo, e si spera faccia lo stesso il tecnico, a far si che la stagione possa diventare esaltante, che portano il nome di Salvatore Sirigu, ma soprattutto di Alex Meret, il giovanotto che non sapeva giocare con i piedi, ma ha risposto presente, facendo al meglio il proprio mestiere…quello del portiere!

