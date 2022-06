Al Napoli piace Østigard: prove tecniche di un nuovo “muro”

Leo Østigard è un giocatore essenziale, dunque agli antipodi rispetto alla moda dilagante che tende a etichettare come fenomeno chiunque faccia a buon livello una decina di presenze in Serie A e poco altro.

Il norvegese, invece, rientra nello schema del centrale tradizionale, prestante fisicamente e abile in marcatura. Ferocemente determinato in situazione di uno contro uno, dove non disdegna il contatto fisico e la voglia di fare a sportellate con gli attaccanti affidati alle sue cure. Piedi educati il giusto, per collaborare nella costruzione bassa.

Pecca in velocità, vero punto dolente di un bagaglio complessivo altrimenti estremamente interessante.

Idea post Koulibaly

Il Napoli starebbe pensando proprio al 22enne ex difensore del Genoa, rientrato al Brighton dopo il prestito ai rossoblù, per sostituire Kalidou Koulibaly. Il rinnovo del centrale, infatti, sta attraversando una fase di stagnazione, con modeste variazioni sul tema da entrambe le parti.

Il procuratore Fali Ramadani, che gestisce il senegalese, non ha alcuna fretta. Addirittura, potrebbe suggerire al suo assistito di andare a scadenza, qualora le offerte (che non mancano…) fossero poco intriganti dal punto di vista economico.

Ovviamente, la questione va al di là della “vile pecunia”, perché l’eventuale sostituzione del 26 in maglia azzurra sarà innanzitutto una questione tecnico-tattica.

Ecco spiegata l’infatuazione di Cristiano Giuntoli per Østigard, le cui caratteristiche abbracciano molteplici esigenze che la direzione sportiva partenopea intende soddisfare: grande fisicità e un ingaggio sostenibile. Associati ad una carta d’identità sicuramente favorevole al “vichingo”, più giovane di ben otto anni rispetto a “The Wall”.

Carriera in crescita

Finora il percorso professionale di Østigard non è parso quello di un predestinato. In effetti, piuttosto che un’esplosione immediata, la sua crescita è passata attraverso step progressivi.

Cresciuto nelle giovanili del Molde, con cui ha esordito nel calcio dei “grandi”, dopo tre stagioni passa al Viking. La grande occasione arriva con il Brighton, che l’acquista a titolo definitivo nell’estate del 2018.

Non trova spazio e accetta di andare al Coventry, dove finalmente si ritaglia uno spazio, giocando con continuità: le 39 presenze in Championship, condite anche da 3 reti, fanno da trampolino di lancio verso lo Stoke City. Ma le cose non vanno benissimo, qualche prestazione sottotono lo fa scivolare in panchina. Così, a gennaio sbarca al Grifone.

Con la Norvegia ha fatto la classica trafila in tutte le nazionali giovanili, dall’Under 17 fino all’Under 21, confrontandosi spesso in allenamento con Erling Haaland.

Lo scorso marzo ha pure debuttato con la nazionale maggiore, nell’amichevole vinta 2-0 contro la Slovaccia.

Le tante utilità di Østigard

Una delle pochissime cose riuscite quest’anno al Genoa è la scoperta di in difensore potenzialmente capace di affermarsi ad alti livelli come Østigard.

Un centrale nient’affatto passivo nell’interpretazione del ruolo, quindi fortemente aggressivo sull’uomo, costantemente a caccia dell’anticipo, al fine di tagliare fuori chiunque si azzardi a transitare nella sua zona, da ogni linea di passaggio pulita.

Che ha dimostrato una certa duttilità, visto e considerato come Alexander Blessin abbia alternato i sistemi di gioco, strutturando la linea difensiva a 3 e talvolta a 4.

In questo contesto, il norvegese non sembra avere particolari preferenze. Nel senso che tenta sempre di dominare l’avversario, concedendogli la protezione dell’attrezzo spalle alla porta, negandogli, però, la profondità.

Insomma, stiamo parlando in un prospetto spendibile all’ombra del Vesuvio. In grado di poter fare, con apparente tranquillità, più o meno tutto quello che si pretende da un difensore moderno.

RESTA SEMPRE AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati