Gaetano al CdS: ” Il massimo per il Napoli, mi spiace per Lorenzo”

Gianluca Gaetano, ha rilasciato un intervista al Corriere dello Sport, dove tratta tanti argomenti. Gaetano non si accontenta e vuole di più. Dal ritiro degli azzurrini ha fatto sapere di voler sì calcare i campi della massima serie, ma con un’altra maglia azzurra, quella del Napoli, che peraltro ne detiene il cartellino. Tornerà? Rimarrà? Lui sembra sicuro di sì, spavaldo quasi.

Grazie Cremonese: “Sono cresciuto tantissimo. Mi ha sempre confermato in questi tre anni e in questo terzo ho accumulato molta più esperienza. Il tutto coronato con un campionato vinto e la promozione in Serie A”

Poi l’Italia: “E’ un momento importante, dobbiamo essere concentrati e allenarci bene. Abbiamo anticipato il ritiro per formare il gruppo, fare allenamento e preparare la partita. Ora pensiamo al Lussemburgo, poi penseremo alle altre due”.

Infine…Sul Napoli: “Non mi spaventa il ritorno in azzurro, mi sento pronto e ho voglia di dimostrarlo sul campo. Napoli è la mia casa e darò il massimo in ogni partita. Insigne? Sicuramente mi dispiace, ma Napoli è un ambiente difficile, lui ha fatto anni meravigliosi, per fare una carriera come la sua bisogna lavorare tanto e dimostrare il proprio valore in campo”.

