Beppe Incocciati: “Bernardeschi al Napoli? L’ambiente ti aiuta”

Giuseppe Incocciati, intervistato a TMW Radio, sul trasferimento di Federico Bernardeschi al Napoli si e’ espresso cosi:

“Quando si fa l’errore di pensare che un giocatore possa fare tutto, lo si rovina. Nella Juve abbiamo visto con Marchisio, che era straordinario in un centrocampo avanzato a tre. Poi davanti alla difesa Allegri lo ha annullato. Bernardeschi è stato preso dalla Fiorentina, era un giocatore prevalentemente d’attacco ma per far parte della Juve si è anche adattato. Napoli è un ambiente che se fai bene ti aiuta tantissimo, ma tutto dipende da lui”.

