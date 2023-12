Ad Allegri si spegne la “Luce”, l’Istituto scatenato

Il giornalista de il Fatto quotidiano ed ex Mediaset, Paolo Ziliani, risponde ad Allegri e non solo, sul presunto rigore non fischiato alla squadra bianconera contro il Genoa ““L’Istituto Luce scatenato dopo Genoa-Juventus: la verità del rigore-farsa di PSG-Newcastle completamente capovolta. Per il fallo di mani di Bani, in tutto simile a quello di Libramento in Champions che punito col rigore costò la sospensione immediata dell’addetto VAR, i media italiani hanno subito messo alla gogna arbitro e VAR. Il tutto andando contro il dettato del regolamento”.

Ziliani poi attacca anche direttamente il commentatore arbitrale di Dazn, Luca Marelli, che aveva confermato indiretta il rigore in favore dei Bianconeri, e gli presenta il peggio: “Scusa DAZN puoi per favore dire al tuo esperto arbitrale che nel regolamento del gioco del calcio sono state apportate nel 2019 alcune modifiche, che sarebbe il caso di conoscere, tra cui quella relativa al fallo di mano: che non è infrazione (cito testualmente) quando il pallone tocca le mani/braccia del calciatore se proviene direttamente dalla testa o dal corpo (compresi i piedi) del calciatore stesso”.

La chiosa finale del Giornalista e tanto eloquente quanto polemica: “Com’è stato il caso ieri di Bani, del Genoa, con la palla che sbatte prima sul suo braccio e poi carambola sul suo ginocchio? Già è uno strazio sopportare i disguidi tecnici del vostro servizio, se poi fate strame del regolamento e lo raccontate a vostro piacimento il problema si fa serio”

Ziliani contro Allegri…Io sono con Paolo!

Supportare il collega Ziliani sarebbe il minimo, rispetto a quanto affermato, se poi aggiungiamo che trattasi di verita, allora c’è davvero da tenere gli occhi aperti, non solo per le affermazioni da una tv a pagamento da tutti i tifosi d’Italia, ma per l’uso sconsiderato del VAR, ormai dopato anch’esso dalla sciatta voglia di sportività a favore di quel potere che, ogni volta occorra, mostra la fedele sudditanza di chi non solo ne fa parte, ma addirittura ne modifica a proprio piacimento il regolamento. In pratica, senza essere smentiti, si potrebbe dire Bilanci falsati e rigori inventati, tra il bianco ed il nero vince sempre …lo zero!

