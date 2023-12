Napoli Cagliari: la svolta della stagione azzurra

La vittoria contro il Cagliari per la squadra di Walter Mazzarri potrebbe essere la svolta della stagione del Napoli campione d’Italia. Napoli che torna a vincere al Maradona, stavolta anche in campionato, dopo la gara di Champions contro il Braga. Sono state necessarie le reti di Osimhen e di Kvaratskhelia, con il georgiano che è tornato a segnare al Maradona dopo la rete che lo aveva sbloccato lo scorso 27 settembre. Quinta rete per l’esterno sinistro e assist importante per il suo compagno di reparto, Victor Osimhen, già impattante durante la gara contro l’Atalanta a Bergamo, che ha rappresentato la prima vittoria del Mazzarri bis.

Sarà una stagione lunga e difficile, lo abbiamo capito bene, già dopo le prime gare viste al Maradona. Poche sono state le partite davvero convincenti durante questa prima parte del torneo. Ci sono stati infortuni e il cambio di allenatore, ma questo difficilmente spiega il ritardo di preparazione atletica visto per i novanta minuti, le troppe occasioni sprecate sotto porta e la difficoltà che ha la squadra a creare gioco.

Il punto dolente però è legato al reparto difensivo, anzi all’intera fase di gioco che il Napoli svolge nella propria metà campo. C’è da dire che per un cospicuo numero di partite Garcia prima e Mazzarri dopo, non hanno avuto a disposizione tutta la rosa. Le assenze più impattanti sono quelle che riguardano la fascia sinistra, con il doppio infortunio di Mario Rui prima e di Mathìas Olivera dopo, e naturalmente quella di Osimhen, giocatore importante non solo per il suo ruolo di centravanti, ma anche per quello di leader e di trascinatore.

Sottotono anche le prestazioni del capitano, Giovanni Di Lorenzo, per non parlare delle coppie di centrali che si sono finora alternate. Rrahmani è uno dei protagonisti in negativo di questo inizio stagione. Il Napoli ha subito 19 reti in 16 gare, segnandone 28. L’anno scorso uno dei punti di forza della squadra di Spalletti era proprio la solidità difensiva.

Nei momenti difficili sia i centrali che i terzini hanno saputo dare il loro contributo anche nella fase realizzativa, un aspetto che quest’anno, con l’eccezione di Di Lorenzo e Leo Ostigard, sta mancando. Il fattore che più pesa sono però i troppi punti persi in casa, al Maradona. Sono arrivate in casa quattro delle cinque sconfitte, a cui bisogna inoltre aggiungere il pareggio contro il Milan. Un altro aspetto che va messo in bilancio è quello degli scontri diretti. Il Napoli fin qui ha vinto una sola volta, contro un’Atalanta non a caso in difficoltà, distante 15 punti dalla vetta.

Non era scontato ripetersi, specialmente dopo l’addio di Spalletti e di giocatori importanti come Kim e Lozano, ma forse non era facile da prevedere un inizio così complicato di stagione. La gara contro il Cagliari ci ha mostrato però un gruppo unito, una squadra che vuole lottare e soffrire insieme, seguendo le direttive del suo nuovo allenatore.

Walter Mazzarri non è stato chiamato per fare miracoli, anche perché non è questo lo scopo della sua venuta. Lo scopo è quello di ricompattare lo spogliatoio e ridare gioco e gamba a una squadra che ha perso le gare non per mancanza di volontà, ma perché non c’era organizzazione tattica, perché i giocatori dopo 50 minuti non si reggevano in piedi, a causa di una preparazione atletica non ottimale e non efficiente. I risultati sono poi mancati anche in Champions League, dove per fortuna il Napoli è uscito vincitore dal doppio confronto con i portoghesi del Braga. Ma abbiamo ancora negli occhi lo straordinario girone della passata stagione, contro Liverpool, Ajax e Rangers.

Quest’anno abbiamo visto solo a tratti il Napoli della passata stagione. Ci sono state buone prestazioni e qualche risultato favorevole, ma finora poca cosa, anche perché c’è da lottare per entrare tra le prime quattro e strappare un piazzamento buono per la prossima Champions League. L’impressione di rivedere la squadra tornata al livello della gestione Gattuso è preoccupante e avvilente. Specialmente per chi stava ancora festeggiando e voleva celebrare degnamente la vittoria dello scudetto della scorsa stagione. I giocatori sembrano determinati e volenterosi, ma non è detto che questo possa bastare ed essere sufficienti. Serve qualcosa di più, come ritrovare la rosa a disposizione, in modo integrale. Invece anche nella partita di ieri, nonostante il ritorno in campo di Osimhen e di Mario Rui, si registrano altri due stop: Zielinski ed Elmas.

Ora ogni sfida diventa fondamentale. A partire dalla prossima contro il Frosinone in Coppa Italia, per non parlare della gara di campionato contro la Roma di Mourinho. Detto questo i segnali di ripresa ci sono e sarebbero abbastanza incoraggianti. Specialmente quando si vede in campo un giocatore come Osimhen che fa di tutto per vincere e ottenere i tre punti. Il ritorno alla vittoria in casa passa anche dalla sua determinazione e caparbietà. Un punto a favore per questo Napoli di Mazzarri.

