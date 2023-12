Mazzarri da “pompiere”: lavoro “calmante”

Il peccato originale è stato pensare che vincere, possa essere uguale a pareggiare.

È stato considerare che gli uomini, le competenze e le condizioni, possano essere “sistemate” semplicemente cambiando le figure.

Niente di più miope.

Nulla di più anti concorrenziale.

La conferenza post partita è più chiara della gara. Il messaggio arriva e chiarisce il concetto.

Poco campo, poca tattica, molto di comportamentale.

La squadra attraversa molteplici fasi nella stessa prestazione.

Gioco, partecipazione, arrembaggio ma anche diversi momenti di difficoltà e “sottomissione”.

Se l’origine della questione è legata all’amministrazione Garcia, resta inteso che il lavoro da fare è profondo. 4 mesi possono creare un solco.

Le basi sono in ritrovarsi, si registrano momenti da valutare.

Il finale, un pizzico, ci tiene in giusta apprensione.

Il Napoli si “lascia” schiacciare. Accetta l’onda del Cagliari.

Un mix di gambe stanche e testa che vola a brutte idee. Ricordi di squilibrio.

Vince Mazzarri e questo più conta.

Preoccupazioni, nervoismo, paure ed equilibrio da ritrovare.

Mazzarri lavora da pompiere.

“Spegne” e quieta l’ambiente.

Chiamato per questa precisa considerazione, pare, poco a poco, esercitare il ruolo di “calmante”.

È probabilmente ciò che più occorre a questa squadra.

Rasserenarsi.

Senza la dovuta forza educativo – mentale nessun obiettivo è da considerarsi raggiungibile.

Il più semplice può diventare alto ed inarrivabile.

Il Napoli 5.1, da ieri sera è in ritrovarsi.

Facciamo ironia e teniamo il Napoli in un moderno e caldo collegio.

Buona domenica.

Nuovo campionato ha inizio.

Pedagogista dello Sport

