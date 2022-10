Napoli-Bologna: Spalletti ritrova Osimhen dal 1′ minuto, dentro Ndombele per Anguissa

Napoli Bologna. Tutto pronto per la decima giornata di Serie A Tim 2022/2023 che vedrà affrontarsi Luciano Spalletti e Thiago Motta allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. Per la 10ª giornata di Serie A, il tecnico della SSC Napoli, dopo aver battuto l’Ajax in Champions League, è chiamato a spingere anche in campionato. La fascia di capitano sarà al braccio di Giovanni Di Lorenzo, chiamato a guidare gli azzurri.

Toccherà a Meret in porta, dopo il rigore parato contro i pugliesi. In avanti ci saranno Politano e Kvaratskhelia, mentre si rivede dal primo minuto Victor Osimhen al centro. Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori partono dalla panchina.

Probabili Formazioni: Qui Napoli

Ecco le ultime per quanto riguarda la probabile formazione del Napoli, che affrontera’ il Bologna., Domenica alle 18 al Maradona. Luciano Spalletti non ha ancora sciolto le riserve su chi giocherà titolare, ma è chiaro che servirà la formazione migliore per continuare alla grande anche in campionato.

Cambio modulo, con ogni probabilità: si passa dal 4-2-3-1 al 4-3-3 ancora una volta? Tra i pali spazio ad Alex Meret, protetto da una linea a quattro formata da capitan Di Lorenzo, Ostigard, Kim e Mario Rui in vantaggio su Olivera che torna in panchina dopo essere partito titolare contro l’Ajax in Champions League. Il portiere friulano non è in ballottaggio con Sirigu, le chances di vedere il nuovo portiere subito in campo sono decisamente esigue

A centrocampo ci sono dei dubbi: sono sicuri di una maglia Lobotka e Zielinski, ma chi prenderà il posto dell’infortunato Anguissa? A completare la mediana ci sarà, probabilmente, Tanguy Ndombele, in vantaggio su Diego Demme.

Guida l’attacco torna Victor Osimhen che parte dal primo minuto. Panchina per Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori. Ai lati del nigeriano agirà il duo formato da Politano e Kvaratskhelia.

Probabile formazione Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Mario Rui; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti.

Qui Bologna

Per quanto riguarda il Bologna, invece, non ci sono squalificati, mentre l’infermeria vede Soumaro sicuramente out per la sfida contro il Napoli. Sono in dubbio Kasius, alle prese con una contusione al polpaccio destro, e Arnautovic, alle prese con una lieve lombalgia. Negli emiliani mister Thiago Motta dovrebbe trovare Arnautovic in attacco con a supporto i soliti tre Orsolini, Dominguez e Aebischer. Il tecnico dunque dovrebbe schierare ancora il 4-2-3-1, con Medel e Schouten in mediana. Dietro Posch e Lucumì; terzini si sistemeranno De Silvestri e Cambiaso. In porta Skorupski.

Probabile formazione Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Posch, Lucumì, Cambiaso; Medel, Schouten; Orsolini, Dominguez, Aebischer; Arnautovic. All.: Thiago Motta.

