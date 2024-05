Napoli: Finalmente è Finita! Ora sarò Con…te!

Napoli: Finalmente e Finita! Ora sarò Con…te! Un’agonia lunga una stagione, quella perpetrata dai calciatori azzurri nel post. Scudetto, per fortuna aggiungiamo noi, terminata ieri con il pareggio contro il Lecce, dopo una prova da parte dei ragazzi di Calzona, che definiamo penosa ed irritante soprattutto per la poca volontà mostrata nel dare rispetto verso chi, anche al Maradona ieri, ha voluto essere presente nell’ ultima ed inutile gara della vergogna

Un rompete le righe fatto di polemiche e dure contestazioni dove le due curve, a turno, hanno fotografato con striscioni, più che veritieri, una stagione da dimenticare in fretta senza però tralasciare ciò e che estato il comportamento di calciatori e società fin dall’ inizio di questa sciagurata stagione

Per quanto concerne la società’, che ne esce con le ossa rotte su tutti i fronti, ha pagato il suo egocentrismo sfrenato oltre che incompetenza ed un approssimateti mai vista neanche in terza categoria.

Sbagliate due sessioni di mercato, estivo ed invernale, gestendo anche sul piano organizzativo e comunicativo, male tutto il percorso post-scudetto affidandosi a tre tecnici dimostratisi inidonei, oltre che alternando fasi di schizofrenia anche nei rapporti con i propri tesserati, basti pensare al contratto di Osimhen, unico ad essere rinnovato per la clausola da inserire per la vendita futura, insomma un caos generato che ha creato un effetto domino che ha portato ai risultati che sappiamo

Ma in campo non ci va la società ma i calciatori, ed al di là delle diatribe ed attriti con il patron, non hanno fatto nulla per cambiare il corso della stagione, anzi, e stato un susseguirsi di prestazioni inguardabili, non riferito solo sul piano tattico, ma soprattutto su quello tecnico, dove sono venuti meno tutti! Basti pensare che si è chiusi al 10°posto con 53 punti (-34 dello scorso anno), senza Europa dopo 14 anni consecutivi!

Mai mostrando quella voglia di rivalsa personale che poteva e doveva uscire fuori, almeno per dimostrare non solo amor proprio, ma rispetto verso uno scudetto conquistato l’anno prima a mani basse, oltre che verso i tifosi che certamente non meritano queste prestazioni squallide mostrate nella stagione che ieri fortunatamente, e giusta al termine! Detta in maniera più cruda, senza il benché’ minimo senso di appartenenza e totale carenza di attributi!

Napoli, Si riparte da Manna, Conte ed Oriali…Ora Adl faccia un passo indietro e lasci il timone alla competenza!

Archiviata in via definitiva questa stagione, si pensa al futuro, e va detto che il Nuovo DS azzurro, Giovanni Manna, a discapito degli scettici, mostra già competenza e celerità nelle scelte. A cominciare dal nuovo tecnico, che a meno di Tsunami societari, sarà Antonio Conte, pescato proprio al momento giusto, al quale spetterà il compito di riportare il Napoli almeno nell’ Europa che conta, ma soprattutto restituire la dignità perduta ad una squadra, risultata indifferente e catartica, e ripulendola da scorie di intolleranza alla maglia azzurra!

Bisogna azzerare e ripartire! Questo deve essere lo slogan della prossima stagione, contestualmente verificare chi, di questi ex Campioni d’ Italia, crede di poter dare veramente ancora qualcosa a questa maglia e riconquistarsi la credibilità perduta! Per dirla in parole più semplici, se con Conte vorrai restare, ne devi essere convinto e lavorare!

Dunque Manna, nuovo DS, Conte nuovo tecnico azzurro, ma anche Lele’ Oriali, che tutti ricordiamo da Campione del Mondo 1982, ma soprattutto una persona seria che può dare un contributo non indifferente sia sul piano umano che quello gestionale. Un fido del tecnico da anni!

Una rivoluzione che parte dall’ alto quindi, dove Conte mostra subito, se c’è ne fosse bisogno, che l’organizzazione è alla base di tutto, e mostrandosi già operativo, proprio come il DS Manna, che è stato bravo a convincere anche Adl nell’ ingaggiare il tecnico salentino. Manca solo l’annuncio ormai, e poi avrà inizio l’era Conte, ma soprattutto, l’auspicio e che De Laurentiis faccia un passo indietro e lasci lavorare suddetti, anche perché’ se si è fatto tesoro degli errori, e giusto lasciare a competenti la gestione del nuovo ciclo azzurro.

In attesa del tweet presidenziale, Napoli ritorna a sognare, una cosa però resta certa, non si dovrà più ripetere una stagione come questa, il credito scudetto è finito, si riparte da zero. Sperando che Ad non risulti invasivo ed egocentricamente nocivo ai fini del nuovo ciclo targato Antonio Conte!

https://www.persemprenapoli.it