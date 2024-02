ULTIM’ORA: Saltera’ Napoli-Genoa! Rientro che slitta per Victor Osimhen, a dare la notizia e Sky Sport prendendo in contropiede anche i tifosi, i quali, visto il momento, speravano in un rientro piu’ celere del centravanti, con la speranza che il suo apporto potesse da subito, risollevare le sorti della squadra.

Dunque chi sperava di vedere il Nigeriano, dove in finale di Coppa D’ Africa, si e’ visto scippare il trofeo dalla Costa d’ Avorio, nella delicata gara contro il Genoa di Sabato al Maradona, restera’ deluso! Infatti prima del Week End il suoi aereo non atterrera’ a Capodichino?

L’attaccante sarà nuovamente a disposizione per la sfida contro il Barcellona in Champions League, che si giocherà mercoledì 21 febbraio al ‘Maradona’

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati