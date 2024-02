UANM comunicato stampa di solidarietà

A Gorizia il nostro amico Cristiano Petriccione è stato condannato penalmente per aver festeggiato lo Scudetto del Napoli.

Le motivazioni sono l’accensione di fuochi d’artificio (per la quale Cristiano nemmeno si ritiene responsabile), “aggravata” dalla presenza di amici riuniti per festeggiare lo Scudetto del Napoli. E in più per aver “promosso una riunione” senza autorizzazione del Questore.

La riunione in oggetto era per l’appunto il ritrovo di un gruppo di amici tifosi del Napoli presso un campo sportivo in occasione dello Scudetto.

Oltre tre mesi di arresto convertiti in sanzione pecuniaria di € 2.750,00.

La giustizia farà il suo corso e Cristiano ha già presentato regolare opposizione.

Ci risulta un suo impegno attivo sul territorio, essendo all’epoca dei fatti anche Presidente di una squadra di calcio di ragazzini di Monfalcone. Si è dimesso per correttezza.

Noi siamo dalla parte della legalità, ma anche da quella del buon senso. Ed è per questo che esprimiamo piena solidarietà all’amico Cristiano.

Versione in Lengua Madre Napolitana

Nterra Gurizzia âmico nuosto Cristiano Petricciano fuje cundannato p’havé festejato ‘o scudetto d’ ‘o Napule.

Diceno pecché appicciaje fuoche e bbòtte (Cristiano dice ca ncopp’ a ‘stu fatto nun ne tène niente ‘a spartere) e ancora peggio pecché cu isso stevano ati amice sempe pe ffestejà ô Napule senza ‘o permesso d’ ‘a Quistura.

Mmece ‘sti cumpagne nuoste s’aunetteno abbecino a nu campo ‘e pallone sulo pe ajezzà ‘o pavese. Nientemeno cchiù ‘e tre mmise ngalera ca po addeventajeno 2750,00 èvere.

Lassammo fà â justizzia, Cristiano però cuntestaje già ‘sta sentenzia.

Nuje sapimmo ca isso se da ra fà ll’abbascio datose ca quanno fuje ‘o fatto èva pure ‘o presidente ‘e na squatra ‘e pallone ‘e criature ‘e Munfarcone. Picciò se levaje ‘a miezzo dê ttarantelle pe rrispetto.

Nuje stammo sempe cu ‘a legge però pure cu cchi tène ‘a capa ncapa. E picciò stammo cu Ccristiano, ‘o cumpagno nuosto.

