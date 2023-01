Rasulo: “Il Napoli ha una risorsa preziosa”

Francesco Rasulo, caposervizio de “La Repubblica”, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotta da Dario Sarnataro «I 12 punti di vantaggio del Napoli sono una risorsa preziosa, ma in verità sono anche di più, perché il Napoli si trova in vantaggio negli scontri diretti con tutte le altre big dei campionato, che peraltro affronterà quasi tutte in casa al ritorno, tranne che con l’Inter. I 12 punti sono un dato clamoroso rispetto anche a quanto accade negli altri campionati europei, dove l’Arsenal ha un vantaggio ampio di 5 punti che è comunque inferiore a quello che ha il Napoli.

Queste cifre danno l’idea di una squadra che sta dominando il campionato, ed era abbastanza difficile pronosticare un dato del genere a inizio stagione, specie in un’annata di rivoluzioni con le cessioni di Koulibaly, Fabian, Insigne, Mertens e Insigne. Tutto questo ci dà l’idea dell’impresa che sin qui ha centrato il Napoli. La sfida con la Roma? Il team capitolino è un brutto cliente che gli azzurri affrontano nel momento migliore da inizio stagione. E’ reduce da un filotto, ha acquistato fiducia e non sarà facile da affrontare. Di contro il Napoli ha tanti mezzi per colpire, per schemi e qualità, avendo anche una rosa molto competitiva.

Il Napoli ha la maturità di giocarsi la partita con pazienza, tenendo conto che la Roma di Mourinho non andrà sicuramente allo sbaraglio: è troppo esperto per lasciare spazi. Mi aspetto una gara attendista e molto tattica. Il Napoli potrebbe permettersi anche di rallentare la marcia, ma non di mollare. Ha però un vantaggio talmente grande che se anche regolasse uno dei prossimi big match sul pari non sarebbe una cattiva cosa. Anche perché le squadre che inseguono dovranno vincere sempre per insediare da vicino gli azzurri».

Fasulo ha poi commentato il duo Kvaratskhelia – Osimhen:

«Dopo la Ma.Gi.Ca quale altra sigla mi viene in mente per Kvara e Osimhen? Difficile dirlo, sono quelle cose che nascono spontanee, intanto godiamoci questi ragazzi»

