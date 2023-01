Perinetti: “Il Napoli deve stare attento ad una cosa”

Giorgio Perinetti, dirigente sportivo (ed ex dg di Roma e Napoli), è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotta da Dario Sarnataro: «Napoli-Roma sarà una gara molto combattuta e non credo che agli azzurri interessi il pareggio a priori. La squadra di Spaletti ha dimostrato talmente tanta brillantezza e continuità che scenderà in campo per vincere, poi se dovesse arrivare il pari non sarebbe un cattivo risultato, dato il vantaggio in classifica. Di fronte avrà la squadra, insieme alla Lazio, più in forma del campionato, almeno tra le dirette inseguitrici, dal momento che le milanesi sono molto discontinue e visto che la Juve psicologicamente sta subendo gli effetti della penalizzazione. La Roma del vecchio volpone Mourinho tenterà di arginare il Napoli con la sua strategia, il Napoli ha i mezzi per vincere, ma il pareggio potrebbe andare bene a entrambe».

Perinetti ha poi commentato il modello Napoli: «Il Napoli nuovo modello vincente della serie A? Inevitabilmente per sanare questo sistema calcio in Italia bisogna evitare le spese pazze e fare investimenti oculati, come hanno fatto di recente Milan e Napoli. Bisogna puntare sui giovani, sulle motivazioni dei calciatori e sulle idee».

