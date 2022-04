Rassegna Stampa di Martedi’ 19 Aprile 2022

Buongiorno a tutti, ecco per voi la rassegna stampa e le prime pagine dei quotidiani sportivi e cittadini , per i lettori/ci di persemprenapoli. Buona Lettura

GAZZETTA DELLO SPORT: Il Derby mette le Ali

Inter-Milan, per la finale di Coppa Italia e per lo scudetto. Di spalla invece troviamo il titolo sul Napoli: Il Napoli si stacca, pari al 91′ dei giallorossi, Mou sfida gli arbitri “Vogliamo rispetto”

CORRIERE DELLO SPORT: La Legge della Paura

Sgambetto di Mou(1-1) : Scudetto sempre piu’ lontano per gli azzurri. Il Napoli si fa schiacciare dalla pressione, : la Roma Rimonta al 91′. Solo un punto nelle ultime due gare in casa. Sblocca Insigne su rigore all’ 11′, poi El Sharaawy Lorenzo piange, Milan a +4, Jose durissimo attacco all’ Arbitro

IL MATTINO: Ora serve un Miracolo

Termina in parita’ la gara contro la Roma al Maradona, e con questo pareggio tutto diventa piu difficile per gli nella corsa degli azzurri verso lo scudetto. Non Basta il Rigore d’Insigne…e le sue lacrime a fine gara.I cambi di Spalletti ed anche la gestione della gara non hanno convinto.Tecnico sotto accusa, ora cosa accadra’? Nel frattempo Milan a +4

LA REPUBBLICA: Movida di sangue, due accoltellati “15 contro uno, una guerra”– Per lo sport e le vicende del Napoli: Il Napoli crolla al 91′ ,addio scudetto

Il ROMA: ADDIO SCUDETTO

Solo un pari per il Napoli con la Roma, e le distanza dalle milanesi aumenta. In B Benevento travolge il Pordenone

