Napoli-Juventus: Calzona si prende il Napoli

Gara difficile. Sofferta. Battagliera. A tratti scazzottata. Equilibrata nelle occasioni e negli scontri.

Calzona non si accontenta e guarda dove mettere mano. “Non c’è tempo” è una delle frasi che ripete più spesso. “Lavorare e migliorare” sottolinea, “c’è una grandissima disponibilità da parte di tutti”, il messaggio più lucido da evidenziare. Non sarà il Napoli di Spalletti, non sarà il Napoli 5.0 campione d’Italia ma è il Napoli ed una notizia ottima. Distensiva.

Non sarà un Napoli perfetto, esemplare e sempre pulito ma è il Napoli ed davvero una bellissima notizia.

Napoli 5.3. Napoli di una fase emergenziale che finalmente da risposte e risposte che piacciono.

Il Napoli di Calzona.

Un Napoli che si è liberato. Ha rotto le sue catene ed è tornato a sentirsi protagonista.

Sacrificio, coraggio, spavalderia e desiderio.

Gli aspetti tecnici a questo punto della stagione contano relativamente. Il risultato no. I moduli vanno e vengono i 3 punti restano ed ora fanno classifica. Roma e Bologna, le più attendibili pretendenti alla Champions, non si fermano più ma vincere resta una fiammella incendiaria essenziale. Determinante.

Napoli – Juventus 2-1.

3 punti. 6 con quelli di Sassuolo.

Non accadeva da un tempo immemore.

Torino granata per un filotto da 9 punti ed un’opa serissima sul quarto posto.

Non è il Napoli di Spalletti, è il Napoli di Calzona ed una ottima notizia.

