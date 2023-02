La Juve in B, non serve a “Nessuno”.

A chi giova la Juventus in serie B?

Che risposta intendete ricevere? Una sportiva, educata e pedagogica o una squisitamente economico-finanziaria?

Se il calcio fosse il basket o il volley, la domanda neppure andrebbe posta ma stiamo parlando di calcio, della settima economia del Paese e di una delle aziende più forti di questo sistema.

Il carrozzone non può fare a meno della Juventus.

Triste, amaro, anti sportivo ma reale come il sole di oggi a Napoli.

La questione l’ha sollevata Zazzaroni ma da qualche giorno fa il giro di social e network. La sentenza per le plusvalenze ha dato 15 punti di penalizzazione ma quella che si attende per gli illeciti, si sospetta sia catastrofica.

Una catastrofe chiamata serie B.

Ecco appunto che è scattato l’allarme. Allarme di un sistema finanziario che non può fermarsi e che vive del bisogno assoluto di piazzare e vendere il suo prodotto.

Tenendo da parte la massa di denari che la, Juventus porta al calcio italiano, è evidente che il prodotto, senza i bianconeri perde di appeal. In questa direzione pare andare la sentenza europea a proposito della SuperLega.

Una Juventus condannata in Italia, assolta in Europa. Un ossimoro che soltanto il calcio può sostenere.

Il Frosinone, candidato più autorevole a salire in A, non può certo vendere lo stesso ticket.

Il Frosinone, la, Reggina o lo stesso Bari di De Laurentiis, nemmeno insieme possono competere con un quarto della Azienda di Torino.

Insomma un cane che si morde la coda. Volenti o nolenti, il calcio italiano, sebbene sezionato in più aziende, vende un solo marchio. Cina, Australia, Arabia, Europa tutta ed America, non compra un prodotto scadente.

Napoli – Juventus non può diventare Napoli – Reggina.

Assurdo ma anche lo stesso Napoli ne pagherebbe pegno.

I soldi son soldi ed i guadagni sono più importanti dei biglietti.

Il bello ma soprattutto il brutto del calcio versione business.

Debiti, plusvalenze, scadenze, illeciti e magagne. Anche questo è il calcio italiano e la Juventus serve.

Putroppo serve.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati