il Napoli visto dai quotidiani sportivi Nazionali

Rassegna Stampa: Gazzetta dello sport<Napoli, Aronica e le notti Europee: “Barça?…Grandi emozioni, e quella volta col Chelsea…> Corriere dello Sport<Esodo Napoli> Tuttosport<Mundo Deportivo: Napoli tre offerte per Fabian Ruiz>Buongiorno a tutti, inizia con l’ Amarcord questa rassegna stampa della vigilia di Barcellona-Napoli, dove un ex azzurro, si tratta di Salvatore Aronica,lo scrive la Gazzetta dello Sport che ricorda in un intervista, la grande passione dei Napoletani, dove il calcio si vive dalle 15 della Domenica fino alle 14:59 della settimana successiva, oltre che ricordare il 3 a 1 al Maradona, allora San Paolo, contro il Chelsea in Champions League, come augurio per la gara di domani al Camp Nou contro il Barcellona di Xavi. Non mancano pero’ notizie di mercato che riguardano calciatori azzurri, nel caso specifico, Fabian Ruiz, lo scrive Tuttosport, dove Mundo Deportivo ,quotidiano Spagnolo, parla tre club fortemente interessati ad assicurarsi le prestazioni dello Spagnolo. Ricordando che la mezzala azzurra ha il contratto in scadenza con il Napoli (Giugno 2023), ci provano i soliti Barcellona e Real oltre che Atletico Madrid, ma il Napoli per ora “nicchia”, bisogna concentrarsi per l’Europa League, destinazione..Ottavi di Finale. Infine, lo scrive il Corriere dello Sport, Napoli si prepara all’ Esodo Spagnolo, infatti domani sera al Camp Nou, ci saranno 5000 tifosi azzurri, forse altri “infiltrati”, al seguito della squadra, che di fronte3 trovera’ l’ ostacolo Barcellona. Spalletti prepara tre novita’, si tratta di Meret che torna al posto di Ospina, Anguissa in Mediana, al posto dell’ infortunato Lobotka, ed Elmas al posto di Politano. Queste le probabili novita’ per affrontare la gara d’andata dei Play-off di Europa League https://www.persemprenapoli.it

