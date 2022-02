“Més que un club”: lo spirito del Barcellona incarnato da Xavi

Il Barcellona, per antonomasia, rientra nell’alveo ristrettissimo dei Top Club europei. Quelli che storicamente lasciano da protagonisti una traccia inconfutabile nell’olimpo del calcio continentale. Un brand riconoscibile a tutte le latitudini, dunque, in grado di segnare in passato svariate edizioni della Champions.

Attualmente, però, non è così. I blaugrana stanno attraversando uno dei periodi più neri della loro centenaria esistenza. Capace di produrre i suoi effetti negativi anche a livello tecnico, con la prematura uscita nella fase a gironi. Un’eliminazione per mano di Bayern Monaco e Benfica, che ha gettato nello scoramento emotivo l’intera Catalogna. Determinando, al contempo, la “retrocessione” in Europa League.

Ultimo biennio fallimentare

L’ultima volta che il Barça ha giocato in quella che da più parti viene etichettata coma la cugina povera della Coppa dalle Grandi Orecchie era il 2003/04. E il trofeo si chiamava ancora Coppa Uefa.

Esistono sinistri punti di contatto tra le due situazioni, accomunate da un management in profonda confusione. Una crisi gestionale senza precedenti. Oggi come allora caratterizzata da una nuova amministrazione: quella di Joan Laporta. Eletto qualche mese fa, dopo aver ricoperto il medesimo incarico dal 2003 al 2010.

Come se non bastasse aver perso nel giro di una notte di mezza estate Lionel Messi, questa stagione ha portato in dote al Barcellona le dimissioni del presidente, nonché dell’intera giunta esecutiva.

Un escamotage che Bartomeu ha scelto pur di non sottoporsi al voto di sfiducia. Ormai delegittimato dalla Mozione di Censura presentata nei suoi confronti dai soci, con quasi 20mila firme raccolte. Una vera sollevazione popolare. Che ha travolto tutto e tutti.

La genesi di un periodo così nefasto, fuori e dentro il campo, risale a gennaio 2020. Davvero inspiegabile il licenziamento di Ernesto Valverde. Esonerato nonostante fosse in testa alla Liga, oltre ad essersi qualificato agli ottavi di Champions.

Deludentissimo il ruolino di marcia del sostituito. In campionato, la squadra affidata a Quique Setien si fa clamorosamente rimontare dal Real Madrid. E si piazza al secondo posto. Mentre lascia mestamente la Coppa, subendo un mortificante 8-2 dal Bayern.

A peggiorare una situazione già discretamente incancrenita, contribuisce pure il cd. “Barçagate”, con i giocatori spiati da una società pagata profumatamente dallo stesso club.

Un figlio della Masía per risorgere

Il vero colpo di grazia alla inadeguatezza del Barcellona in termini di progettualità a medio e lungo termine ha provveduto a infliggerlo l’annus horribilis di Ronald Koeman.

Accomodatosi sulla panchina nell’agosto 2020, “Rambo” ha letteralmente stravolto la filosofia di gioco barcelonista. Abiurando i princìpi tradizionali che incantano il pubblico del Camp Nou dagli anni ’70. Quella speciale alchimia tattica, determinante per fondere assieme il calcio totale di Rinus Michels e Johan Cruijff, con il tiki taka di Per Guardiola.

Quindi, niente pressing asfissiante, tantomeno riaggressività immediata in caso di spossessamento. Accantonato il tipico giropalla forsennato. Addirittura, uso smodato della difesa a tre: una bestemmia, a queste latitudini.

La vittoria della Coppa del Re è valsa all’allenatore olandese la riconferma. Ma una prima fase di Champions da circo degli orrori ha spinto Laporta a chiamare al capezzale di un malato agonizzante il figliol prodigo Xavi.

Evidente l’intenzione di aggrapparsi morbosamente al ricordo di un prodotto della Masía. Un ritorno all’essenza pura e dura del guardiolismo. Erede designato della Restaurazione.

Del resto, era stato il cervello degli azulgrana in mediana. Dopo aver ereditato il ruolo di pivote dallo stesso Guardiola, che nel frattempo si era trasferito a Brescia.

Chi, se non “El Profe” (“il Professore”). Genio della regia per antonomasia a Barcellona e dintorni, appare destinato a ricucire il discorso con la grandezza smarrita.

