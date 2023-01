In occasione di Sampdoria Napoli abbiamo avuto il piacere di condividere alcuni momenti con il Club Napoli Genova.

A Genova inoltre abbiamo incontrato una rappresentanza del Club Napoli Cina Sud

Nonostante la distanza il Napoli è un fenomeno sociale che unisce persone di tutto il mondo in un abbraccio fraterno, come ci dimostra Surriento, il tifoso n.1 che abbiamo in Cina:

