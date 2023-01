Kvaratskhelia sul lettino del terapeuta

Il Giornalismo ha un sol comandamento. Un nesso chiarissimo ed imprescindibile.

Si scriva per il Corriere della sera, il Times o il Gazzettino della scuola, quando si toccano temi delicati, è obbligo per il serio professionista, conoscere profondamente la materia, le fonti ed i passaggi che ne conseguono. Chi scrive ha un peso ed una Responsabilità.

Uno vale uno e la mortificazione delle competenze sono il male di questo secolo.

Chiedetelo ad un signor di nome Paolo Crepet.

Fatta l’opportuna premessa, entriamo nel vivo della riflessione.

Il Corriere della sera in un suo recentissimo articolo, sostiene apertamente che il rendimento opaco del calciatore georgiano, Kvaratskhelia, sia da ascrivere largamente, al trauma vissuto a seguito del furto dell’auto subito da balordi.

Una opacità di prestazioni sportive, quindi, legate al trauma dell’uomo.

Argomento delicato e che ho deciso di farmi spiegare da una professionista. Ho sentito a questo proposito, la dottoressa Rosalba Avilia, professione psicologa.

Un quesito semplice e profondo.

“Può il trauma riportato dai giornali, condizionare le prestazioni sportive di Kvaratskhelia”?

“L’atleta professionista per svolgere al meglio la sua attività deve sentirsi in uno stato psicofisico ottimale. In psicologia dello sport si definisce “flow”. È necessaria concentrazione , connessione mente-corpo, energia , ritmo, attivazione delle proprie risorse.

Eventi esterni all’attività sportiva, possono influire sulla capacità di alta performance. L’esperienza di subire un furto ad esempio può lasciare nella vittima sensazione di forte vulnerabilità, ansia, angoscia.

Da un punto di vista fisiologico se il soggetto ha vissuto uno stato di ansia o depressivo in seguito all’evento, si può verificare una alterazione del suo ritmo circadiano con conseguente diminuzione della sua capacità di concentrazione .

Da un punto di vista invece strettamente motivazionale, la piramide gerarchica dei bisogni che sollecitano l’azione umana (Maslow) può aiutarci a capire qualcosa in più su cosa possa alimentare o meno un atleta nel continuare la sua pratica. Se l’uomo in generale non soddisfa i bisogni base fisiologici (incluso il ritmo circadiano) e di sicurezza (fisica e morale) viene meno anche la sua autostima, l’autocontrollo, e ancor di più la sua motivazione. Da qui una possibile spiegazione della recente mancata attivazione del calciatore negli ultimi tempi. La perdita di un equilibrato livello di attivazione che si accompagna ad elevati livelli di motivazione”.

È quindi possibile. È da considerare l’ ipotesi, quantomeno in linea teorica, che Kvara sia un ragazzo vulnerabile ed oltremodo sensibile.

È accettabile, ora che lo abbiamo chiesto ad una professionista, poter considerare Kvaratskhelia in difficoltà “causa” il suo trauma psicologico.

A questo punto è compito di una Azienda seria, professionale e moderna intervenire.

Come?

Tanti professionisti sono a disposizione di chi ha intenzione reale di risolvere, sistemare e vincere.

A chi ha orecchie per sentire il messaggio di chi scrive e della dottoressa Rosalba Avilia.

Buona domenica, tifosi.

