Zielinski, che succede con l’arrivo di Calzona

La situazione di Piotr Zielinski è sicuramente una di quelle più discusse in casa Napoli. Il talento polacco, che in estate ha rifiutato l’Arabia decidendo di restare nel club azzurro, dopo tanti anni vissuti all’ombra del Vesuvio è ormai in procinto di lasciare Napoli per trasferirsi a Milano, sponda Inter. A quanto sembra, il calciatore avrebbe già svolto le visite mediche con la società nerazzurra, notizia che non ha fatto di certo piacere ai tifosi e al presidente Aurelio De Laurentiis.

Zielinski è stato il grande assente nella gara di Champions League contro il Barcellona. Il centrocampista polacco, infatti, è stato escluso dalla lista Champions per volere della società. Una decisione coraggiosa e difficile ma non punitiva; il patron azzurro, infatti, qualche settimana fa ha parlato di una scelta finalizzata a valorizzare in quel ruolo giocatori presi nell’ultima sessione di calciomercato invernale.

Il riferimento è sicuramente a Hamed Junior Traorè, arrivato in prestito con diritto di riscatto, che è a caccia della conferma in vista della prossima stagione e che non ha per nulla sfigurato da subentrato nel match contro il Barcellona.

Zielinski titolare in campionato?

Walter Mazzarri, tecnico degli azzurri fino ad una settimana fa, ha assecondato la linea societaria escludendo il calciatore nell’ultima sfida di campionato contro il Genoa, ma le cose potrebbero cambiare con il nuovo arrivato Francesco Calzona. L’attuale allenatore azzurro sembra voler puntare forte sul talento polacco e pare che abbia avuto il via libera del presidente nel gestire la situazione. Il mister conosce molto bene Piotr che potrebbe, quindi, essere impiegato dal primo minuto nella prossima sfida di campionato contro il Cagliari alla Sardegna Arena dove gli azzurri cercheranno di dare continuità alla buona prova offerta in Champions.

Zielinski potrebbe essere una delle risorse di questo finale di stagione. Malgrado una storia finita male, l’ex Empoli e Udinese è sicuramente uno dei giocatori più talentuosi e tecnici che il mister ha a disposizione. Una scelta importante che rappresenta la necessità di ottimizzare quest’ultima parte di campionato in cui si cercherà una clamorosa rimonta per raggiungere il quarto posto.

