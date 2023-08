“Zielinski ama Napoli citta’ e tifosi. Restera’!…Arnautovic-Inter? Il fallimento del calcio italiano” Luca Cerchione non le manda certo a dire

Luca Cerchione, giornalista sportivo, attraverso i suoi canali social annuncia grandi novita’ di mercato. Ecco le aue dichjiarazioni

“Marko Arnautovic, 34 anni compiuti ad aprile, approderà all’Inter per circa 10 milioni di euro. 109 gol in 374 presenze fra i professionisti – meno di una marcatura ogni tre partite -. Questa operazione simboleggia il fallimento del calcio italiano: non ci sono soldi, è vero, ma mancano anche le idee ed i settori giovanili se non siamo in grado di produrre un ventenne migliore dell’austriaco dal punto di vista economico e realizzativo”. Ha evidenziato Cerchione.

Sulla situazione di Piotr Zielinski che potrebbe restare al Napoli, aggiunge: “Lascio aperta una piccola finestra alla permanenza perché conosco il ragazzo e so quanto ami Napoli, città e tifosi”.

“Lunedì 7/8/23 scrivevo questo su Zielinski. In barba a chi parlava di ragazzo irretito perché il club gli avrebbe proposto un ribasso dell’ingaggio fin da subito, cosa assolutamente falsa in quanto non rispettare i contratti non rientra nell’ordine delle idee di Adl. E aggiungo: ormai il club ha praticamente chiuso per Gabri Veiga, dunque l’eventuale permanenza del polacco non escluderebbe l’arrivo dello spagnolo”. Ha concluso Cerchione.

