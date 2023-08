“Demme, Veiga, Gaetano, Zielinski. Il Napoli vuol chiudere con i botti” Alfredo Pedulla’ fa il punto sul mercato azzurro

Il Napoli ha le idee chiarissime sul mercato. “E la rivelazione che abbiamo fatto nel pomeriggio – scrive Alfredo Pedullà di SportItalia sul proprio sito – sul possibile rinnovo di Piotr Zielinski, una mossa sorprendente rispetto agli scenari degli ultimi giorni, è una spinta in più per chiudere il mercato con il botto. Il botto si chiama Gabri Veiga, notizia anticipata da Gianluigi Longari lo scorso aprile quando non esisteva traccia di alcun tipo di accostamento del gioiello del Celta Viga al club di De Laurentiis”.

E poi: “Il prolungamento, da perfezionare, di Zielinski non chiuderebbe la strada a Veiga. Anzi, l’obiettivo è quello di chiudere, magari cercando ancora un piccolo sconto rispetto ai 40 milioni della clausola. La strategia del Napoli è quella di trovare una soluzione per Demme e di mandare a giocare Gaetano, mantenendo il controllo del cartellino perché sul talento del ragazzo non si discute. E poi avanti per un centrocampo più corre, in Zielinski e Veiga contemporaneamente in azione”.

