De Laurentiis lascia intendere un Napoli low profile

De Laurentiis ha parlato.

Già questa è una buona notizia: il presidente c’è.

Buona o meno è la notizia più concreta che si può offrire alla piazza.

Tra le tante frasi, più somiglianti ad un già noto monologo e sfogo e sul quale eviteremo commenti, c’è una che può fare al caso nostro.

“Di Conte ne parlate solo voi. Torneremo ma ci vorrà tempo”. Abbiamo tradotto e sintetizzato.

Sintesi.

La sintesi è una gran qualità per chi fa pallone.

Il teatro può parlare “a vuoto”, il calcio può farne a meno.

Quindi in un rebus tutto napoletano, Conte sarebbe out e servirebbe un tecnico più modesto per un ritorno moderato ai vertici.

Profilo di Italiano con cui il Napoli si gioca la Conference?

Profilo comunque di un allenatore a cui chiedere ma dal qual non si può pretendere.

Profilo di un uomo che accetta senza far troppe richieste.

Un ritorno in vetta da far senza fretta.

Senza rivoluzione forsennata e soprattutto senza sborsare cifre faraoniche.

Chiaro il messaggio?

Non è un disimpegno, è un rientro calcolato delle perdite.

È forse la sola buona notizia che pare De Laurentiis abbia voluto far trapelare.

Pedagogista dello Sport