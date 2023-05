Walter Sabatini, Direttore Sportivo, la racconta così sul caso Spalletti: “Nessuno può dare miglioramenti a quanto fatto da Spalletti”

Il dirigente sportivo Walter Sabatini ha rilasciato alcune dichiarazioni quest’oggi a Radio Kiss Kiss Napoli sui temi attuali in casa azzurra e del calcio italiano. A seguire le sue principali parole.

“Siamo spettatori di quello che accadrà, non possiamo sapere se Spalletti potrà cambiare idea. La vedo difficile sinceramente, quando due persone decidono che non si può andare avanti c’è poco da fare. C’è rammarico, ma le cose stanno così. Alludeva agli stivali di campagna in conferenza? Non credo. Credo che Luciano sia molto affezionato alla città e alla gioia che ha regalato a tutte le persone, un treno che lo trattenga a Napoli c’è. Difficile che resti, ma non andrà via a cuor leggero. Sarà sicuramente toccato prima di andare via. Non lo sento da parecchio tempo, non ho nessuna indicazione da parte sua, è solo la mia sensazione. Sostituto? Sento tutti nomi rispettabilissimi, non è un problema di modulo. Arrivare ai picchi che ha raggiunto Spalletti con questo Napoli per me sarà molto difficile, anzi impossibile. Sicuramente questo Napoli avrebbe meritato di giocare la finale di Champions con il City, è la squadra più europea in Europa. Purtroppo è arrivata male all’appuntamento col Milan ed è andata così. Ripetersi è la cosa più difficile, non è un luogo comune o una frase fatta ma la verità. L’abbiamo visto quest’anno col Milan. Comunque andrà, chiunque arriverà come allenatore, il Napoli l’anno prossimo vivrà momenti difficili, sarà dura. Nessuno può dare miglioramenti a quanto fatto da Spalletti”.

