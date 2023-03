ULTIM’ORA: Brutte notizie in casa Napoli, infortunio per Victor Osimhen!

Brutte notizie per il Napoli. Victor Osimhen, dal rientro con la Nazionale, accusando un fastidio all’adduttore sinistro, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione distrattiva. Le sue condizioni verranno valutate la prossima settimana. Lo ha fatto sapere il club azzurro nel consueto report odierno. Non sarà felice di questa notizia Spalletti. Il Napoli, infatti, è alle porte del triplo impegno col Milan: è il momento clou della stagione e ora c’è apprensione per le condizioni di Osimhen che è in forte dubbio per domenica.

